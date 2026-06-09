‘Não deixaremos nenhum ataque sem resposta’, diz Irã após bombardeio dos EUA

Posicionamento vem após a divulgação de um comunicado dos Estados Unidos informando que estavam realizando ataques contra o Irã

O Irã prometeu responder ao ataque dos Estados Unidos, realizado nesta terça-feira (09) após a queda de um helicóptero militar norte-americano. “Nossas poderosas Forças Armadas não deixarão nenhum ataque ou ameaça sem resposta. Deixem nossa região se quiserem estar seguros.”, escreveu Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã.

“Apesar das derrotas no campo de batalha, os EUA optaram por testar nossa determinação.A história do Golfo Pérsico tem muitos capítulos sobre os destinos terríveis de invasores externos.”, acrescentou Araghchi.

O posicionamento vem após a divulgação de um comunicado dos Estados Unidos informando que estavam realizando ataques contra o Irã. “O CENTCOM classifica a ação como “ataques de autodefesa“., diz o comunicado do Comando Central, acrescentando que forças americanas “começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe, em resposta à derrubada, ontem, de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos”, afirmou uma publicação oficial na rede X.

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Na manhã desta terça, um helicóptero AH-64 Apache do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz. Os dois tripulantes que estavam a bordo da aeronave sobreviveram ao acidente e passam bem, informou o presidente Donald Trump. A mídia estatal iraniana também confirmou o acidente.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.