Nasa monitora asteroide que pode atingir Terra em 2182

Estudo da agência espacial permite o planejamento para interceptar o Bennu antes de um eventual impacto

O asteroide é um dos mais perigosos em monitoramento

Um estudo da Nasa mostrou que o asteroide Bennu pode atingir a Terra em setembro de 2182. O corpo celeste é um dos mais perigosos em monitoramento.

Em 2016, a agência espacial lançou uma missão para coletar amostras do asteroide. A sonda espacial Osiris-Rex chegou ao corpo celeste dois anos depois. Retornou à Terra em 2023.

De janeiro de 2019 a outubro de 2020, cientistas reuniram informações do asteroide. A Nasa divulgou a análise final no início deste mês.

Segundo a pesquisa, a probabilidade de impacto para setembro de 2182 é de 1 em 2.700. A análise da trajetória do asteroide permite o planejamento para a interceptação antes de uma eventual colisão.