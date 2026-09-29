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Netanyahu alerta para ataques contra Israel antes das eleições parlamentares

Líder da oposição acusa o premiê de tentar 'semear o medo' na população

AFP

Jerusalém 02/09/2024.- O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fala durante uma entrevista coletiva
Netanyahu prometeu resposta a eventuais ofensivas dos 'inimigos' de Israel EFE/EPA/OHAD ZWIGENBERG/POOL

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou para possíveis ataques contra o país antes das eleições parlamentares de 27 de outubro. Já o líder da oposição, Yair Lapid, acusou o premiê de tentar “semear o medo”.

“Temos indícios de que nossos inimigos vão tentar nos atacar antes das eleições”, diz Netanyahu em um vídeo divulgado nesta terça-feira (29) por seu gabinete.

“Não se metam conosco, nem agora nem nunca. Podemos atacá-los em qualquer lugar, a qualquer momento”, acrescentou.

Lapid, no entanto, considerou que o alerta busca espalhar o medo entre população. “Netanyahu ignorou todas as advertências antes do 7 de Outubro, e hoje, a 28 dias das eleições, dedica-se repentinamente a semear o medo”, declarou, ao deixar uma “reunião urgente sobre a situação da segurança” com o premiê, solicitada pelo próprio opositor.

A oposição questiona a responsabilidade de Netanyahu pelo fracasso da segurança em 7 de outubro de 2023, quando o grupo islamita palestino Hamas atacou o sul de Israel e desencadeou o conflito mais recente na Faixa de Gaza.

Lapid publicou no X que queria “entender se as ameaças são reais e, em caso afirmativo, como o primeiro-ministro se prepara desta vez para garantir que as eleições aconteçam sem incidentes“.

Segundo o gabinete de Netanyahu, durante o encontro foram apresentados a Lapid os alertas sobre vários cenários de ataques pré-eleitorais.

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