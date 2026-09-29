Netanyahu alerta para ataques contra Israel antes das eleições parlamentares
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou para possíveis ataques contra o país antes das eleições parlamentares de 27 de outubro. Já o líder da oposição, Yair Lapid, acusou o premiê de tentar “semear o medo”.
“Temos indícios de que nossos inimigos vão tentar nos atacar antes das eleições”, diz Netanyahu em um vídeo divulgado nesta terça-feira (29) por seu gabinete.
“Não se metam conosco, nem agora nem nunca. Podemos atacá-los em qualquer lugar, a qualquer momento”, acrescentou.
Lapid, no entanto, considerou que o alerta busca espalhar o medo entre população. “Netanyahu ignorou todas as advertências antes do 7 de Outubro, e hoje, a 28 dias das eleições, dedica-se repentinamente a semear o medo”, declarou, ao deixar uma “reunião urgente sobre a situação da segurança” com o premiê, solicitada pelo próprio opositor.
A oposição questiona a responsabilidade de Netanyahu pelo fracasso da segurança em 7 de outubro de 2023, quando o grupo islamita palestino Hamas atacou o sul de Israel e desencadeou o conflito mais recente na Faixa de Gaza.
Lapid publicou no X que queria “entender se as ameaças são reais e, em caso afirmativo, como o primeiro-ministro se prepara desta vez para garantir que as eleições aconteçam sem incidentes“.
Segundo o gabinete de Netanyahu, durante o encontro foram apresentados a Lapid os alertas sobre vários cenários de ataques pré-eleitorais.
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