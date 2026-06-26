Este último terremoto foi mais fraco do que os que aconteceram na quarta-feira (24) e marcaram 7,2 e 7,5

Novo tremor de magnitude 4,9 é sentido na Venezuela

Um novo tremor de magnitude 4,9 foi sentido na região costeira da Venezuela por volta das 19h desta sexta-feira (26), segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

As cidades de Maracay e Caracas foram os locais onde o sismo mais foi sentido desta vez. Este último terremoto foi mais fraco do que os que aconteceram na quarta-feira (24), que marcaram 7,2 e 7,5 de magnitude.

Segundo as últimas atualizações, 920 pessoas morreram no país, em decorrência dos desastres. A informação foi dada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O estado de La Guaira, a área mais afetada pelos tremores da quarta-feira, “está completamente militarizado”, acrescentou Rodríguez em um pronunciamento televisionado.

Os tremores deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados — especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas —, onde moradores criticam os esforços de resgate inadequados do governo.

Segundo balanço divulgado pelo ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, no fim da noite de quinta-feira (25), outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu em pronunciamento mais cedo que empresas disponibilizem equipamentos para as operações de busca na região, que foi classificada como “zona de desastre”.