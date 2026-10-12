O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação durará aproximadamente uma semana

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira (13) para ser operado de um nódulo no pulmão, após dezessete meses de pontificado. O Vaticano não informou se a intervenção ocorrerá no mesmo dia.

Aos 71 anos, o papa Leão XIV tem boa saúde e é conhecido por gostar de esportes.

Veja o que se sabe até o momento sobre o anúncio:

– Quando será realizada a cirurgia? –

O papa declarou no domingo (11) que a operação estava programada “para os próximos dias”.

A Santa Sé confirmou posteriormente que ele será hospitalizado nesta terça-feira, mas sem informar quando será operado.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação durará aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem à América Latina em 6 de novembro, conforme previsto.

A viagem de 11 dias incluirá passagem pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Peru, um país muito querido pelo papa, que trabalhou ali como missionário durante duas décadas. Ele chegou a obter a cidadania peruana.

– O que é um nódulo pulmonar? –

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa de tecido no pulmão. Em geral, os nódulos são benignos, ou seja, não cancerígenos. No entanto, uma pequena porcentagem pode corresponder a um estágio inicial de câncer de pulmão.

A maioria dos nódulos pequenos não provoca sintomas e só é descoberta durante exames realizados por outros problemas de saúde.

Os nódulos maiores podem causar dificuldade para respirar, dor no peito ou tosse persistente, às vezes com sangue.

A cirurgia geralmente é realizada sob anestesia geral, e o paciente é intubado para garantir sua respiração.

– Onde será realizada a operação? –

A intervenção será realizada no Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde os papas geralmente recebem atendimento médico. O antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, passou várias semanas em tratamento ali antes de sua morte, em abril de 2025.

João Paulo II, que esteve à frente da Igreja de 1978 até sua morte, em 2005, foi atendido nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Costumava brincar que o hospital era como o “Vaticano número três”, depois da residência de verão de Castel Gandolfo.

O Vaticano acabou adaptando um apartamento no último andar do complexo hospitalar, ao qual se chega por um longo corredor vigiado pela polícia italiana e pela gendarmaria vaticana.

Além do quarto do pontífice, a suíte inclui, segundo as informações disponíveis, uma sala de reuniões para a equipe médica, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. Há também uma pequena capela.