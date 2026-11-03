JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Mundo

Trump anuncia corte de US$ 3,8 bilhões anuais em ajuda a Israel

O presidente americano afirmou que o país concorda com o fim do programa

AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026
Acordo foi negociado por Barack Obama JIM WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que encerrará um acordo de cooperação em segurança de 10 anos com Israel, que previa o envio anual de 3,8 bilhões de dólares (20,8 bilhões de reais) ao país aliado até 2028.

Trump afirmou que Israel concorda com o fim do programa, que começou em 2019 e foi negociado em um memorando de entendimento durante o governo de seu antecessor, Barack Obama, três anos antes.

“Nós vamos ajudar Israel se eles precisarem”, acrescentou.

Assuntos

continue lendo

Eleitores votam em um local de votação dentro de um shopping center em Anchorage, no Alasca Mundo Crucial para Trump: americanos vão às urnas em disputa pelo controle do Congresso Disputa legislativa coloca em jogo o controle da Câmara e do Senado e pode alterar a margem de atuação do presidente norte-americano na segunda metade do mandato
  1. Colisão entre dois helicópteros deixa um morto no Nepal: veja imagens Jovem Pan · há 29 minutos
  2. Ataque russo deixa 31 mortos em escola usada para distribuir ajuda na Ucrânia Jovem Pan · há 4 horas
  3. EUA realizaram ataques ‘defensivos’ contra o Irã no Estreito de Ormuz, diz oficial Estadão Conteúdo · há 5 horas
  4. Suprema Corte rejeita pedido de Trump para retirar 20 mil cédulas eleitorais na Califórnia AFP · há 15 horas