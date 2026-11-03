Trump anuncia corte de US$ 3,8 bilhões anuais em ajuda a Israel
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que encerrará um acordo de cooperação em segurança de 10 anos com Israel, que previa o envio anual de 3,8 bilhões de dólares (20,8 bilhões de reais) ao país aliado até 2028.
Trump afirmou que Israel concorda com o fim do programa, que começou em 2019 e foi negociado em um memorando de entendimento durante o governo de seu antecessor, Barack Obama, três anos antes.
“Nós vamos ajudar Israel se eles precisarem”, acrescentou.
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