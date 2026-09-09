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O que se sabe sobre a morte de Lucia Sisic, Miss Áustria que morreu aos 22 anos

Ao longo da vida, ela passou por intervenções no coração e falava publicamente sobre os desafios enfrentados desde a infância

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Lucia Sisic, Miss Áustria em 2024
Lucia Sisic, Miss Áustria em 2024 Divulgação/Instagram

Lucia Sisic, eleita Miss Áustria em 2024, morreu aos 22 anos. A organização responsável pelo concurso anunciou a morte da modelo nesta terça-feira (8).

Ao longo da vida, ela passou por diferentes intervenções no coração e falava publicamente sobre os desafios enfrentados desde a infância.

A primeira cirurgia de Lucia aconteceu quando ainda era recém-nascida, logo após seu nascimento. Segundo relatos feitos pela própria modelo, as limitações impostas pela saúde também fizeram com que sua infância fosse diferente, já que algumas atividades, como a prática de esportes, não faziam parte de sua rotina.

Em 2024, ao relembrar esse período em entrevista ao jornal austríaco ‘Heute’, ela explicou como enxergava a experiência: “Minha infância foi simplesmente diferente, mas isso também me tornou forte”, disse.

Lucia também reconhecia a importância dos profissionais que acompanharam sua saúde. Ao se despedir da equipe de cardiologia pediátrica, agradeceu pelo atendimento recebido ao longo dos anos.

A operação mais recente ocorreu em setembro de 2025. Não há confirmação, porém, de que a condição cardíaca esteja relacionada à morte.

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