A China divulgou poucos detalhes sobre o conteúdo do encontro, marcado para quinta-feira (19)

Tanto o Kremlin quanto a Casa Branca já haviam confirmado o encontro entre os três mandatários

Os presidentes da China, da Rússia e dos Estados Unidos vão falar sobre a “paz mundial” durante seu primeiro encontro trilateral, que será realizado na quinta-feira (19), à margem da cúpula da APEC (fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) na cidade chinesa de Shenzhen.

A reunião trilateral está prevista para quinta-feira, à margem da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade do sul da China.

A China divulgou poucos detalhes sobre o conteúdo do encontro entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, mas nesta segunda-feira, a porta-voz da Chancelaria, Mao Ning, disse que manterão “trocas profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências”.

Isto “terá uma importância histórica”, considerou a porta-voz.

Tanto o Kremlin quanto a Casa Branca já haviam confirmado o encontro entre os três mandatários. Autoridades russas destacaram, nesta segunda-feira, a relevância da reunião.

“A importância e o valor simbólico deste encontro são difíceis de mensurar”, declarou à imprensa, nesta segunda, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov.

Além disso, Trump disse à imprensa nesta segunda-feira que também poderia se reunir com o líder coreano Kim Jong Un na China. “Estaremos com o presidente Xi (…) também nos reuniremos com o presidente Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong Un”, declarou da Casa Branca.

Arsenais nucleares

Diplomatas de alto escalão da China e dos Estados Unidos aventaram a possibilidade de que essas conversas trilaterais abordem o delicado tema do controle de armas nucleares.

Diante do rápido crescimento do arsenal nuclear chinês, Washington manifestou o desejo de que Pequim passe a fazer parte de um acordo a esse respeito.

No entanto, a China tem insistido há muito tempo que os Estados Unidos e a Rússia reduzam primeiro seus próprios arsenais antes de aceitar fazer o mesmo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou, nesta segunda-feira, que, se os três presidentes “se comprometerem verdadeiramente com uma desnuclearização significativa, será um grande avanço para o mundo”.

“Defendemos há muito tempo a necessidade do desarmamento nuclear e acreditamos que só estaremos totalmente seguros quando nos livrarmos por completo das armas nucleares”, declarou Guterres durante a reunião de cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), nas Filipinas.

‘Acabar com a gurra no Irã’

Trump afirmou, ainda, que ele e seus homólogos da China e da Rússia devem abordar a questão da guerra no Irã, desencadeada no fim de fevereiro por ataques israelenses-americanos. “Falaremos de muitas coisas. Estamos tentando acabar com a guerra no Irã”, declarou no domingo.

A China, principal parceira econômica do Irã, vem há tempos tentando mediar esse conflito, que se estendeu para países vizinhos, perturbou o transporte marítimo mundial e provocou uma alta global nos preços do petróleo.

Já a guerra na Ucrânia pode ser um tema tabu durante o encontro. Segundo um artigo publicado no The Wall Street Journal no mês passado, Putin queria que essas discussões resultassem em um acordo de paz favorável a Moscou, que lançou uma ofensiva em larga escala em 2022 na Ucrânia.

No entanto, é pouco provável que Xi ou Trump falem sobre o tema. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, declarou que Xi demonstrou “irritação” recentemente quando surgiu a possibilidade de que as conversas trilaterais incluíssem o tema da Ucrânia.

“Ele destacou explicitamente que se trata de um conflito europeu, no qual os europeus também devem estar presentes à mesa”, declarou Steinmeier à emissora ARD.