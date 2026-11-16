O que se sabe sobre a reunião para a ‘paz mundial’ que reunirá Trump, Xi e Putin
Os presidentes da China, da Rússia e dos Estados Unidos vão falar sobre a “paz mundial” durante seu primeiro encontro trilateral, que será realizado na quinta-feira (19), à margem da cúpula da APEC (fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) na cidade chinesa de Shenzhen.
A reunião trilateral está prevista para quinta-feira, à margem da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade do sul da China.
A China divulgou poucos detalhes sobre o conteúdo do encontro entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, mas nesta segunda-feira, a porta-voz da Chancelaria, Mao Ning, disse que manterão “trocas profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências”.
Isto “terá uma importância histórica”, considerou a porta-voz.
Tanto o Kremlin quanto a Casa Branca já haviam confirmado o encontro entre os três mandatários. Autoridades russas destacaram, nesta segunda-feira, a relevância da reunião.
“A importância e o valor simbólico deste encontro são difíceis de mensurar”, declarou à imprensa, nesta segunda, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov.
Além disso, Trump disse à imprensa nesta segunda-feira que também poderia se reunir com o líder coreano Kim Jong Un na China. “Estaremos com o presidente Xi (…) também nos reuniremos com o presidente Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong Un”, declarou da Casa Branca.
Arsenais nucleares
Diplomatas de alto escalão da China e dos Estados Unidos aventaram a possibilidade de que essas conversas trilaterais abordem o delicado tema do controle de armas nucleares.
Diante do rápido crescimento do arsenal nuclear chinês, Washington manifestou o desejo de que Pequim passe a fazer parte de um acordo a esse respeito.
No entanto, a China tem insistido há muito tempo que os Estados Unidos e a Rússia reduzam primeiro seus próprios arsenais antes de aceitar fazer o mesmo.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou, nesta segunda-feira, que, se os três presidentes “se comprometerem verdadeiramente com uma desnuclearização significativa, será um grande avanço para o mundo”.
“Defendemos há muito tempo a necessidade do desarmamento nuclear e acreditamos que só estaremos totalmente seguros quando nos livrarmos por completo das armas nucleares”, declarou Guterres durante a reunião de cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), nas Filipinas.
‘Acabar com a gurra no Irã’
Trump afirmou, ainda, que ele e seus homólogos da China e da Rússia devem abordar a questão da guerra no Irã, desencadeada no fim de fevereiro por ataques israelenses-americanos. “Falaremos de muitas coisas. Estamos tentando acabar com a guerra no Irã”, declarou no domingo.
A China, principal parceira econômica do Irã, vem há tempos tentando mediar esse conflito, que se estendeu para países vizinhos, perturbou o transporte marítimo mundial e provocou uma alta global nos preços do petróleo.
Já a guerra na Ucrânia pode ser um tema tabu durante o encontro. Segundo um artigo publicado no The Wall Street Journal no mês passado, Putin queria que essas discussões resultassem em um acordo de paz favorável a Moscou, que lançou uma ofensiva em larga escala em 2022 na Ucrânia.
No entanto, é pouco provável que Xi ou Trump falem sobre o tema. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, declarou que Xi demonstrou “irritação” recentemente quando surgiu a possibilidade de que as conversas trilaterais incluíssem o tema da Ucrânia.
“Ele destacou explicitamente que se trata de um conflito europeu, no qual os europeus também devem estar presentes à mesa”, declarou Steinmeier à emissora ARD.
continue lendo
- EUA impõem restrição ao Brasil em compras de chips para data centers Jovem Pan · há 2 horas
- Justiça ordena transferência de Peña a prisão militar após denúncias de privilégios Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Alliana diz que pagamento a aposentados do Ueno Bank acontecerá nesta semana AFP · há 4 horas
- Rascunho da COP31 defende acelerar o fim do uso dos combustíveis fósseis AFP · há 7 horas