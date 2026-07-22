‘Olheiro’ de modelos ligado a Jeffrey Epstein é encontrado morto em Paris

Daniel Siad era acusado de auxiliar ex-financista a traficar e abusar de mulheres; outro agente acusado de ajudar Epstein também foi encontrado morto em 2022

Um recrutador de modelos francês com fortes ligações ao falecido financista americano Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua casa nos arredores de Paris, disseram promotores nesta quarta-feira (22). Sob investigação na França, Daniel Siad, de 69 anos, foi um dos vários franceses acusados de ajudar Epstein a traficar e abusar de mulheres.

Siad ainda não havia sido interrogado pelos investigadores, mas negou as acusações, dizendo que queria ser ouvido e apresentar sua versão dos fatos. “Uma investigação para determinar a causa da morte foi aberta na noite de segunda-feira após a descoberta”, disse a promotoria de Nanterre.

Uma autópsia será realizada como parte da investigação. Alvo de diversas denúncias, incluindo alegações de estupro, Siad foi objeto de uma investigação conduzida pelo órgão especializado no combate ao tráfico de pessoas. O nome de Siad apareceu em mais de 1.000 documentos divulgados como parte dos arquivos desclassificados de Epstein.

Ele comparou seus esforços para recrutar mulheres para a pesca. “Nessa correria, me sinto como um pescador: às vezes pego bastante peixe, às vezes não pego nada“, escreveu Siad para Epstein em 2014. Siad insistiu que o criminoso sexual americano condenado havia “se aproveitado de sua confiança”.

Em 2020, as autoridades francesas prenderam o agente de modelos Jean-Luc Brunel após alegações de que ele aliciava mulheres para o bilionário americano. Ele foi encontrado morto na prisão em 2022. Epstein morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual.