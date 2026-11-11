Papa Leão XIV visita o Peru pela primeira vez e retorna à sua ‘segunda pátria’
O papa Leão XIV chega ao Peru nesta quarta-feira (11), em sua primeira visita ao país desde que foi eleito líder da Igreja Católica, em maio de 2025. Embora tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o pontífice mantém uma relação de décadas com a nação sul-americana, onde viveu aproximadamente 20 anos e adquiriu a cidadania peruana.
A viagem representa o retorno de Robert Francis Prevost, nome de batismo do papa, a um país que marcou sua trajetória religiosa. Antes de assumir o pontificado, ele trabalhou como missionário, exerceu funções pastorais e comandou a Diocese de Chiclayo, no norte do Peru.
A ligação de Prevost com o país começou em 1984, quando foi enviado pela Ordem de Santo Agostinho para realizar atividades missionárias. Nos anos seguintes, passou por diferentes comunidades peruanas e consolidou sua atuação na Igreja local.
Em 2014, foi nomeado administrador da Diocese de Chiclayo. Um ano depois, recebeu a cidadania peruana e foi ordenado bispo da mesma diocese, cargo que ocupou até 2023.
Trajetória no Peru
Durante os oito anos à frente da Diocese de Chiclayo, Prevost acompanhou comunidades em situação de vulnerabilidade e participou de iniciativas de assistência à população em momentos de crise.
Entre os episódios que marcaram sua atuação estão as enchentes de 2017 e a pandemia de Covid-19. Durante o período de isolamento social, o então bispo percorreu ruas praticamente desertas da cidade para rezar e transmitir uma mensagem de conforto aos moradores.
As imagens da caminhada foram divulgadas pela própria diocese após sua eleição como papa, em maio de 2025. A instituição destacou a proximidade de Prevost com os fiéis e sua dedicação às comunidades locais.
Essa relação também foi lembrada pelo pontífice em seu primeiro pronunciamento público após a eleição. Ao aparecer na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, Leão XIV interrompeu o discurso em italiano para dirigir algumas palavras, em espanhol, aos moradores de Chiclayo.
“Quero saudar de maneira especial a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu tanto para continuar sendo uma Igreja fiel a Jesus Cristo”, afirmou.
Antes de ser escolhido para suceder o papa Francisco, Prevost também ocupou posições de destaque no Vaticano. Foi prefeito do Dicastério para os Bispos, responsável por coordenar processos de nomeação de bispos, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.
Viagem pela região
A passagem pelo Peru integra uma viagem de 12 dias pela América do Sul, iniciada em 6 de novembro. Antes de desembarcar no país, Leão XIV visitou o Uruguai e a Argentina.
A programação prevê compromissos religiosos e institucionais em Lima, Callao, Chiclayo, Cusco e Pucallpa. O pontífice deverá participar de celebrações e encontros com autoridades, representantes da Igreja e comunidades locais.
Em Chiclayo, onde exerceu o episcopado durante oito anos, a visita tem significado especial pela relação construída com a população antes de sua eleição ao papado.
Os preparativos para a chegada de Leão XIV também incluíram homenagens públicas. Na segunda-feira (9), a cidade portuária de Callao, próxima à capital Lima, inaugurou uma estátua de 14 metros de altura dedicada ao pontífice.
Segundo as autoridades locais, o monumento é o maior do mundo em homenagem a um papa.
A visita ocorre pouco mais de um ano após sua eleição e marca o reencontro de Leão XIV com o país onde desenvolveu parte de sua vida religiosa e ao qual permanece ligado também pela cidadania peruana.
Assuntos
continue lendo
- Portugal fecha escolas e suspende serviços antes da tempestade Charles Estadão Conteúdo · há 47 minutos
- Surto de ebola no Congo ultrapassa 11 mil casos e deixa mais de 5,3 mil mortos Jovem Pan · há 3 horas
- Câmara dos Representantes rejeita tentativa de impeachment do secretário de Defesa dos EUA Jovem Pan · há 13 horas
- Onda de greve geral na Europa chega à Espanha, que terá 1ª paralisação em 12 anos Sarah Américo · há 13 horas