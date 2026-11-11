Papa Leão XIV visita o Peru pela primeira vez e retorna à sua ‘segunda pátria’

Nascido nos Estados Unidos, pontífice viveu cerca de 20 anos no país sul-americano, onde atuou como missionário, tornou-se cidadão e comandou uma diocese

A ligação de Prevost com o país começou em 1984, quando foi enviado pela Ordem de Santo Agostinho para realizar atividades missionárias.

O papa Leão XIV chega ao Peru nesta quarta-feira (11), em sua primeira visita ao país desde que foi eleito líder da Igreja Católica, em maio de 2025. Embora tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o pontífice mantém uma relação de décadas com a nação sul-americana, onde viveu aproximadamente 20 anos e adquiriu a cidadania peruana.

A viagem representa o retorno de Robert Francis Prevost, nome de batismo do papa, a um país que marcou sua trajetória religiosa. Antes de assumir o pontificado, ele trabalhou como missionário, exerceu funções pastorais e comandou a Diocese de Chiclayo, no norte do Peru.

A ligação de Prevost com o país começou em 1984, quando foi enviado pela Ordem de Santo Agostinho para realizar atividades missionárias. Nos anos seguintes, passou por diferentes comunidades peruanas e consolidou sua atuação na Igreja local.

Em 2014, foi nomeado administrador da Diocese de Chiclayo. Um ano depois, recebeu a cidadania peruana e foi ordenado bispo da mesma diocese, cargo que ocupou até 2023.

Trajetória no Peru

Durante os oito anos à frente da Diocese de Chiclayo, Prevost acompanhou comunidades em situação de vulnerabilidade e participou de iniciativas de assistência à população em momentos de crise.

Entre os episódios que marcaram sua atuação estão as enchentes de 2017 e a pandemia de Covid-19. Durante o período de isolamento social, o então bispo percorreu ruas praticamente desertas da cidade para rezar e transmitir uma mensagem de conforto aos moradores.

As imagens da caminhada foram divulgadas pela própria diocese após sua eleição como papa, em maio de 2025. A instituição destacou a proximidade de Prevost com os fiéis e sua dedicação às comunidades locais.

Essa relação também foi lembrada pelo pontífice em seu primeiro pronunciamento público após a eleição. Ao aparecer na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, Leão XIV interrompeu o discurso em italiano para dirigir algumas palavras, em espanhol, aos moradores de Chiclayo.

“Quero saudar de maneira especial a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu tanto para continuar sendo uma Igreja fiel a Jesus Cristo”, afirmou.

Antes de ser escolhido para suceder o papa Francisco, Prevost também ocupou posições de destaque no Vaticano. Foi prefeito do Dicastério para os Bispos, responsável por coordenar processos de nomeação de bispos, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Viagem pela região

A passagem pelo Peru integra uma viagem de 12 dias pela América do Sul, iniciada em 6 de novembro. Antes de desembarcar no país, Leão XIV visitou o Uruguai e a Argentina.

A programação prevê compromissos religiosos e institucionais em Lima, Callao, Chiclayo, Cusco e Pucallpa. O pontífice deverá participar de celebrações e encontros com autoridades, representantes da Igreja e comunidades locais.

Em Chiclayo, onde exerceu o episcopado durante oito anos, a visita tem significado especial pela relação construída com a população antes de sua eleição ao papado.

Os preparativos para a chegada de Leão XIV também incluíram homenagens públicas. Na segunda-feira (9), a cidade portuária de Callao, próxima à capital Lima, inaugurou uma estátua de 14 metros de altura dedicada ao pontífice.

Segundo as autoridades locais, o monumento é o maior do mundo em homenagem a um papa.

A visita ocorre pouco mais de um ano após sua eleição e marca o reencontro de Leão XIV com o país onde desenvolveu parte de sua vida religiosa e ao qual permanece ligado também pela cidadania peruana.