Papa Leão XIV retira parte do pulmão e tem câncer confirmado, diz Vaticano

Pontífice passou por uma operação nesta terça-feira (13) para retirada de um nódulo, que foi detectado como malígno

O Papa Francisco dirige-se à multidão da janela do palácio apostólico com vista para a praça de São Pedro durante a oração Regina Coeli em 19 de maio de 2024 no Vaticano.

O Papa Leão XIV retirou parte do pulmão nesta terça-feira (13) e foi diagnosticado com um câncer. O pontífice foi internado nesta terça para retirar um nódulo no pulmão. A operação foi realizada com sucesso, entretanto, foi detectado que se tratava de um nódulo malígno. O procedimento foi realizado no hospital Gemelli, em Roma, na Itália.

“Para tornar a intervenção radical [com o objetivo de remover completamente o tumor], foi retirado o lobo inferior do pulmão direito, utilizando uma técnica videoassistida”, informaram os médicos.

No domingo (11), o Papa informou que seria submetido a uma operação para retirar um nódulo no pulmão. O pontífice, de 71 anos, afirmou que a alteração foi identificada em estágio inicial durante exames médicos recentes e que o procedimento será realizado nos próximos dias. Leão XIV havia informado que o nódulo estava bem localizado, mas os médicos recomendaram a retirada por meio de uma intervenção cirúrgica.

Após a cirurgia, o Vaticano havia informado, em comunicado divulgado no Telegram, que a operação ocorreu dentro do tempo previsto e conforme o planejamento médico.

“ O procedimento foi concluído com sucesso, dentro do tempo esperado e da maneira planejada, e o Santo Padre retornou ao seu quarto”, informou o Vaticano.

O papa Leão XIV chegou ao Hospital Gemelli, o maior de Roma, por volta das 13h10 (8h10 de Brasília). No domingo (11), o papa anunciou que a operação estava programada “para os próximos dias”. A Santa Sé confirmou posteriormente que ele seria hospitalizado nesta terça-feira.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação durará aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem à América Latina em 6 de novembro, conforme previsto.

A viagem de 11 dias incluirá passagem pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Peru, um país muito querido pelo papa, que trabalhou ali como missionário durante duas décadas. Ele chegou a obter a cidadania peruana.

O que é um nódulo pulmonar?

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa de tecido no pulmão. Em geral, os nódulos são benignos, ou seja, não cancerígenos. No entanto, uma pequena porcentagem pode corresponder a um estágio inicial de câncer de pulmão.

A maioria dos nódulos pequenos não provoca sintomas e só é descoberta durante exames realizados por outros problemas de saúde.

Os nódulos maiores podem causar dificuldade para respirar, dor no peito ou tosse persistente, às vezes com sangue.

A cirurgia geralmente é realizada sob anestesia geral, e o paciente é intubado para garantir sua respiração.

Papado de Leão XIV

O norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito no dia 8 de maio de 2025 o novo papa da Igreja Católica, adotando o nome de Leão XIV. Ele é o 267º pontífice da história e o primeiro oriundo dos Estados Unidos a assumir o cargo.

A escolha surpreendeu, já que se esperava o retorno de um papa europeu, especialmente um italiano. O favorito era o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Nascido em Chicago, Prevost ingressou na Ordem de Santo Agostinho em 1977, fez os votos perpétuos em 1981 e construiu sua carreira com forte atuação missionária no Peru, onde aprendeu espanhol e se aproximou da comunidade latino-americana.

Ele é formado em matemática pela Universidade Villanova, mestre em Teologia pelo Catholic Theological Union e doutor em Direito Canônico pelo Colégio Pontifício de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Hospital dos papas

A cirurgia de Leão XIV será realizada no Hospital Gemelli, onde os papas geralmente recebem atendimento médico. O antecessor, o papa Francisco, passou várias semanas em tratamento ali antes de sua morte, em abril de 2025.

João Paulo II, que esteve à frente da Igreja de 1978 até sua morte, em 2005, foi atendido nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Ele costumava brincar que o hospital era como o “Vaticano número três”, depois da residência de verão de Castel Gandolfo.

O Vaticano acabou adaptando um apartamento no último andar do complexo hospitalar, ao qual se chega por um longo corredor vigiado pela polícia italiana e pela gendarmaria vaticana.

Além do quarto do pontífice, a suíte inclui, segundo as informações disponíveis, uma sala de reuniões para a equipe médica, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. Há também uma pequena capela.

Viagem à América Latina

O anúncio ocorre a menos de um mês da primeira viagem de Leão XIV à América Latina desde que assumiu o pontificado. O papa tem compromissos previstos entre os dias 6 e 17 de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, país onde atuou por vários anos antes de ser eleito líder da Igreja Católica.

O Vaticano ainda não informou se a cirurgia e o período de recuperação provocarão alterações na agenda do pontífice ou no calendário da viagem.