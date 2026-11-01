Binance registra retiradas líquidas de US$ 3,64 bilhões após retomada de saques
A Binance informou neste domingo (1º) que registrou saídas líquidas de cerca de U$S 3,64 bilhões entre o início da manhã e o começo da tarde, após a retomada dos saques em seguida ao ataque hacker que levou à suspensão temporária do serviço.
Em comunicado no X, a empresa afirma que o fluxo negativo é resultado de US$ 4,649 bilhões em retiradas e US$ 1,01 bilhão em depósitos, e representa 2,1% dos ativos totais sob gestão da Binance.
Segundo a maior corretora de criptomoedas do mundo, a equipe continua testando as redes e ativos restantes e irá compartilhar detalhes da próxima fase “assim que possível”. Declarou ainda que as condições de mercado “estão estáveis”.
Após um pico inicial, os volumes de retirada diminuíram e “estão se estabilizando conforme o esperado”, diz a corretora, enquanto os volumes de depósitos permaneceram “substanciais”.
Em nota publicada mais cedo, a Binance afirmou que adotou medidas de precaução para proteger a plataforma, realizou avaliações de segurança e trabalhou para verificar a prontidão dos serviços impactados.
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