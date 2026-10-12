Papa será internado na terça-feira para remover nódulo no pulmão

O pontífice, de 71 anos, anunciou no domingo, ao final da oração do Angelus, que será submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um nódulo no pulmão

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira (13), antes do meio-dia, para ser operado de um nódulo no pulmão, informou o Vaticano nesta segunda-feira (12), sem especificar se a intervenção ocorrerá no mesmo dia.

O pontífice, de 71 anos, anunciou no domingo, ao final da oração do Angelus, que será submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um nódulo no pulmão detectado “em um estágio muito inicial”.

Segundo Leão XIV, o nódulo está bem localizado, mas os médicos recomendaram a retirada por meio de uma intervenção cirúrgica. O papa afirmou que decidiu seguir as orientações da equipe médica e pediu orações aos fiéis.

“Queridos amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado em meu pulmão. Ele foi detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram a cirurgia adequada. Seguindo a orientação deles, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para removê-lo. A cirurgia já está agendada para os próximos dias. Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações”, declarou.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a cirurgia está prevista para o início da próxima semana, no Hospital Gemelli, em Roma. A expectativa é que o período de recuperação dure aproximadamente sete dias. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado de saúde do pontífice.

Viagem à América Latina

O anúncio ocorre a menos de um mês da primeira viagem de Leão XIV à América Latina desde que assumiu o pontificado. O papa tem compromissos previstos entre os dias 6 e 17 de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, país onde atuou por vários anos antes de ser eleito líder da Igreja Católica.

O Vaticano ainda não informou se a cirurgia e o período de recuperação provocarão alterações na agenda do pontífice ou no calendário da viagem.