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Papa será internado na terça-feira para remover nódulo no pulmão

O pontífice, de 71 anos, anunciou no domingo, ao final da oração do Angelus, que será submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um nódulo no pulmão

AFP

Papa Leão XIV pede mais esforços internacionais para conter Ebola na RD Congo
Papa Leão XIV pede mais esforços internacionais para conter Ebola na RD Congo STEFANO RELLANDINI / AFP

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira (13), antes do meio-dia, para ser operado de um nódulo no pulmão, informou o Vaticano nesta segunda-feira (12), sem especificar se a intervenção ocorrerá no mesmo dia.

O pontífice, de 71 anos, anunciou no domingo, ao final da oração do Angelus, que será submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um nódulo no pulmão detectado “em um estágio muito inicial”.

Segundo Leão XIV, o nódulo está bem localizado, mas os médicos recomendaram a retirada por meio de uma intervenção cirúrgica. O papa afirmou que decidiu seguir as orientações da equipe médica e pediu orações aos fiéis.

“Queridos amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado em meu pulmão. Ele foi detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram a cirurgia adequada. Seguindo a orientação deles, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para removê-lo. A cirurgia já está agendada para os próximos dias. Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações”, declarou.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a cirurgia está prevista para o início da próxima semana, no Hospital Gemelli, em Roma. A expectativa é que o período de recuperação dure aproximadamente sete dias. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado de saúde do pontífice.

Viagem à América Latina

O anúncio ocorre a menos de um mês da primeira viagem de Leão XIV à América Latina desde que assumiu o pontificado. O papa tem compromissos previstos entre os dias 6 e 17 de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, país onde atuou por vários anos antes de ser eleito líder da Igreja Católica.

O Vaticano ainda não informou se a cirurgia e o período de recuperação provocarão alterações na agenda do pontífice ou no calendário da viagem.

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