Trump diz que, se republicanos perderem na Câmara e no Congresso, EUA estará ‘acabado’

Últimas pesquisas apontam para a vitória dos democratas na Câmara dos Deputados e não descartam que eles conquistem o Senado também

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as eleições legislativas desta terça-feira marcam o início de um ciclo existencial para o Partido Republicano, pois, se a oposição democrata conquistar ambas as câmaras este ano e com a Presidência em 2028, o país estará “acabado”.

“Vamos ver o que acontece, mas é como diz Elon (Musk): se perdermos a Câmara dos Deputados, o Senado e a Presidência, este país estará acabado”, afirmou Trump em entrevista ao programa da colunista conservadora australiana Miranda Devine.

As últimas pesquisas apontam para a vitória dos democratas na Câmara dos Deputados e não descartam, de forma alguma, que eles conquistem o Senado, embora esse seja um desafio mais difícil, já que vários Estados-chave ainda estão em disputa. Trump não poderá se candidatar às eleições de 2028 porque está cumprindo o limite máximo de mandatos previsto na Constituição e, por enquanto, não há nenhum sucessor à vista.

Além disso, Trump reiterou que, aconteça o que acontecer, fará uso sem hesitação de seu poder de veto executivo para bloquear qualquer projeto de lei apresentado pelos democratas caso eles conquistem a Câmara dos Deputados.

“Vou me tornar o ‘Sr. Veto'”, adiantou o presidente. “Eles terão que conversar comigo e será preciso negociar, como sempre aconteceu”, acrescentou.

Seguindo sua linha habitual, o presidente dos Estados Unidos também colocou em dúvida a integridade das eleições depois que os tribunais rejeitaram várias de suas iniciativas para bloquear a recontagem, como ocorreu no caso do estado do Alasca, alegando que o candidato republicano Dan Sullivan e o independente Daniel J. Sullivan têm nomes praticamente iguais e que os eleitores poderiam se confundir.

“Não”, respondeu Trump de forma categórica quando questionado se esperava eleições honestas. “Os dois têm até o mesmo rosto”, afirmou o presidente dos Estados Unidos. “Os democratas devem ter encontrado um sósia ou algo assim e depois ficam dizendo que não sabem nada sobre esse assunto”, ponderou.