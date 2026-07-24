Paramount concorda em adiar até junho de 2027 a fusão com a Warner Bros

Uma coalizão de 12 estados norte-americanos entrou com ação judicial para bloquear o acordo de US$ 110 bilhões

Se a fusão for finalizada, a nova empresa redefinirá a indústria do entretenimento

A Paramount Skydance concordou em adiar sua fusão com a Warner Bros. Discovery enquanto tramita uma ação movida por vários estados norte-americanos, informou a empresa nesta sexta-feira (24), em um documento judicial.

Se o acordo for finalizado, a nova empresa resultante da fusão redefinirá a indústria do entretenimento e os meios de comunicação. Isso também representaria uma grande vitória para seus proprietários, a família Ellison, aliada do presidente Donald Trump.

Uma juíza federal da Califórnia havia determinado na última segunda-feira (20) que as empresas suspendessem temporariamente o acordo de US$ 110 bilhões (R$ 559 bilhões), dois dias antes de a União Europeia aprovar condicionalmente a fusão.

A Paramount concordou em adiar até junho de 2027 o mega-acordo, que o governo Trump aprovou em 12 de junho, abrindo caminho para uma das maiores fusões de mídia dos últimos anos.

Uma coalizão de 12 estados governados por democratas entrou com uma ação na semana passada para bloquear o acordo. Eles afirmam que a empresa resultante da fusão controlaria 27% da distribuição cinematográfica de estreias em salas e uma porcentagem semelhante da concessão de licenças básicas de canais de TV a cabo.

“Deter essa fusão enquanto nosso caso avança é uma vitória crucial em nossos esforços para fazer cumprir a lei e proteger as indústrias do cinema e da TV”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

A fusão deixaria um portfólio enorme de ativos de mídia sob o controle de uma única empresa, incluindo CNN, Warner Bros. Pictures e o serviço de streaming HBO Max.