Pentágono declara que guerra com o Irã já custou R$ 190 bilhões aos EUA

Secretário de Defesa, Pete Hegseth, defendeu o pedido do governo Trump de ampliar orçamento em 67 bilhões de dólares (R$ 340 bilhões)

Secretário de Defesa Pete Hegseth dá entrevista coletiva no Pentágono sobre ataques ao Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (21) que a guerra contra o Irã já custou 37,5 bilhões de dólares (R$ 190,8 bilhões) aos Estados Unidos, um aumento de quase 30% em relação à estimativa anterior, de 29 bilhões de dólares.

“A estimativa que temos hoje é de 37,5 bilhões”, afirmou Pete Hegseth perante uma comissão do Senado dos Estados Unidos, onde defendeu o pedido do governo Trump de uma ampliação orçamentária de 67 bilhões de dólares (R$ 340 bilhões) para o Pentágono.

A guerra, iniciada em 28 de fevereiro pela ofensiva israelense-americana contra o Irã, havia sido suspensa após o cessar-fogo de abril. Mas, desde a retomada das hostilidades no início de julho, a violência atingiu níveis sem precedentes.

Os ataques entre ambas as partes já são diários e vieram acompanhados de uma série de incidentes marítimos, principalmente no Estreito de Ormuz.

A reabertura dessa via estratégica por parte do Irã havia sido um dos principais êxitos do acordo destinado a conduzir à paz, mas o tráfego marítimo voltou a ficar praticamente paralisado.

Quase um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos transitava por esse estreito antes da guerra. Com o novo bloqueio iraniano, os Estados Unidos voltaram a impor o bloqueio aos portos iranianos que haviam levantado em cumprimento do acordo-quadro.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou no último sábado (18) ter “detido”, com drones e mísseis, quatro navios que tentavam cruzar o estreito sem sua autorização e onde, segundo Teerã, dois petroleiros explodiram ao colidir com minas.

*Com informações da AFP