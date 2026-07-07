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Petro rebate alegação de Espriella de golpe de Estado: ‘Despedaçou a Constituição’

O presidente eleito da Colômbia afirmou que o atual mandatário iniciou 'Plano B' para se manter no cargo

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Gustavo Petro durante discurso na Quinta de San Pedro Alejandrino, em Santa Marta
Petro comienza "conversaciones fuera de Colombia" con la principal banda criminal del país Carlos Ortega/EFE

O chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro, rebateu nesta terça-feira (7) a alegação do presidente eleito Abelardo de la Espriella de que planeja um golpe de Estado. Por meio de publicação no X (ex-Twitter), o esquerdista afirmou que o rival de extrema direita é quem “despedaçou a Constituição” colombiana.

“Primeiro, porque se elegeu com ajuda estrangeira, proibido pela Constituição. E, pior ainda, porque Abelardo entregou a soberania nacional para ser presidente”, escreveu Petro.

O mandatário também negou ter “dado ordens às forças militares contra a Constituição”. Mais cedo, Espriella afirmou que Petro ordenou aos militares que “protegessem” a democracia da Colômbia.

“Até 6 de agosto, à meia-noite, sou comandante supremo das forças militares”, disse o esquerdista.

Petro ainda reforçou os protestos contra Espriella marcados para 20 de julho. Na data, o mandatário fará também seu discurso de despedida à nação.

Os apoiadores de Espriella temem protestos em larga escala como os convocados por Petro. Atos contra o ex-presidente colombiano Iván Duque, de 2019 a 2021, deixaram dezenas de mortos.

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