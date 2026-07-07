Presidente eleito da Colômbia diz que Petro quer dar golpe de Estado

Abelardo de la Espriella, porém, não apresentou provas de sua alegação contra o líder da esquerda

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, de extrema-direita, afirmou na terça-feira (7) que o líder de esquerda cessante, Gustavo Petro, estava planejando um “golpe” e ordenou aos militares que “protegessem” a democracia do país.

De la Espriella, apoiado pelos EUA, não apresentou provas de sua alegação de que seu arqui-inimigo Petro e o aliado de Petro, o candidato presidencial derrotado Ivan Cepeda, estariam planejando subverter o poder, mas as tensões têm aumentado às vésperas da posse em 7 de agosto.

“Petro e Cepeda iniciaram seu Plano B para permanecer no poder a todo custo. E querem fazer isso por meio de um golpe de Estado”, declarou o presidente eleito após interromper a cooperação com o governo de Petro no processo de transição.

De la Espriella, um advogado milionário, venceu Cepeda por uma margem apertada no segundo turno das eleições presidenciais do mês passado, com o apoio declarado do presidente dos EUA, Donald Trump, encerrando o mandato do primeiro governo de esquerda da Colômbia.

Petro recusou-se a reconhecer os resultados do segundo turno das eleições de junho, apesar de observadores internacionais e autoridades eleitorais terem considerado a votação legítima.

Cepeda, por outro lado, aceitou a derrota. De la Espriella acusa o atual governo de corrupção.

Ele afirmou na terça-feira que uma “auditoria minuciosa” da administração de Petro revelou problemas no combate ao narcotráfico, na concessão de contratos estatais e no sistema de saúde.

Ele instruiu sua equipe a “suspender imediatamente o processo de transição com o governo corrupto cujo mandato está terminando”.

Protestos contra De la Espriella

Petro convocou protestos contra De la Espriella para o dia 20 de julho, data em que, segundo ele, fará seu discurso de despedida à nação.

Os apoiadores de De la Espriella temem protestos em larga escala como os instigados por Petro contra seu antecessor de direita, Iván Duque, que deixaram dezenas de mortos entre 2019 e 2021.

De la Espriella se descreveu como um “inimigo ferrenho” da esquerda e prometeu levar Petro, que frequentemente entrou em conflito com Trump durante seu mandato, e seus aliados aos tribunais dos EUA.

“Ele sabe que o farei pagar por todos os seus crimes dentro da lei, e é por isso que ele está em pânico e apavorado”, disse ele, referindo-se a Petro.

O presidente eleito não apresentou provas de irregularidades por parte da Petro.

De la Espriella fez campanha como um outsider implacável que romperia as negociações de paz com guerrilheiros de esquerda e cartéis de drogas, esmagando-os militarmente em vez disso.

Na frente econômica, ele é um libertário à imagem do presidente argentino Javier Milei. Ele prometeu impulsionar o investimento privado e reduzir o tamanho do Estado em 40%.