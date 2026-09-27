Polícia antiterrorista britânica investiga incidente perto de base utilizada pelos EUA

Segundo a agência britânica PA e a BBC, a polícia antiterrorismo assumirá a investigação do incidente

A polícia antiterrorista britânica foi encarregada de investigar um “incidente grave” ocorrido neste domingo (27) perto de uma base militar utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos no oeste da Inglaterra, informou a imprensa local, após a prisão de vários suspeitos de crimes relacionados a explosivos.

Os especialistas “estão inspecionando atualmente vários veículos” perto da base da Força Aérea Real britânica (RAF) em Fairford, e várias residências das imediações foram evacuadas, informou a polícia de Gloucestershire em um comunicado.

Segundo a agência britânica PA e a BBC, a polícia antiterrorismo assumirá a investigação do incidente.

Pouco antes, a polícia de Gloucestershire havia anunciado a detenção de vários homens “por supostas infrações à legislação sobre explosivos”.

O ministro britânico da Defesa, Wes Streeting, agradeceu “às equipes de emergência”. “Podemos ficar tranquilos, a situação está sob controle”, declarou no X.

Fairford é a base britânica da 501ª Ala de Apoio de Combate, uma unidade administrativa da Força Aérea americana.

Essa unidade declarou em um comunicado que nenhum de seus integrantes esteve envolvido no incidente.

Em março, o então primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer havia autorizado os Estados Unidos a realizarem ações “defensivas” contra instalações de mísseis iranianos a partir de duas bases britânicas, entre elas Fairford.

Após o incidente, várias residências foram evacuadas na cidade próxima de Whelford, informou a polícia.

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, acusou o Irã e a Rússia de utilizarem terceiros para realizar atividades criminosas no Reino Unido.

Segundo dados publicados em meados de setembro pelo jornal The Independent, instalações militares britânicas foram alvo de ataques com drones em mais de 300 ocasiões nos últimos 12 meses.