ONU: Rússia quer reforma do Conselho de Segurança com assento permanente para Brasil e Índia

Lavrov disse que a Rússia rejeita a concessão de novos assentos permanentes a alguns países ocidentais e citou nominalmente Alemanha e Japão

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste sábado, 26, na Assembleia Geral da ONU que Moscou apoia uma reforma do Conselho de Segurança que amplie a representação da Ásia, da África e da América Latina, incluindo assentos permanentes para Brasil e Índia e maior presença africana.

Lavrov disse que a Rússia rejeita a concessão de novos assentos permanentes a alguns países ocidentais e citou nominalmente Alemanha e Japão, aos quais atribuiu uma trajetória de militarismo e revanchismo. “A reforma não pode envolver nenhum assento adicional para o Ocidente, especialmente para Alemanha e Japão”, afirmou o ministro.

A autoridade russa voltou a criticar a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e afirmou que a aliança viola o princípio da segurança igual e indivisível, ao tentar promover a segurança de uns às custas da segurança de outros.