ONU: Rússia quer reforma do Conselho de Segurança com assento permanente para Brasil e Índia
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste sábado, 26, na Assembleia Geral da ONU que Moscou apoia uma reforma do Conselho de Segurança que amplie a representação da Ásia, da África e da América Latina, incluindo assentos permanentes para Brasil e Índia e maior presença africana.
Lavrov disse que a Rússia rejeita a concessão de novos assentos permanentes a alguns países ocidentais e citou nominalmente Alemanha e Japão, aos quais atribuiu uma trajetória de militarismo e revanchismo. “A reforma não pode envolver nenhum assento adicional para o Ocidente, especialmente para Alemanha e Japão”, afirmou o ministro.
A autoridade russa voltou a criticar a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e afirmou que a aliança viola o princípio da segurança igual e indivisível, ao tentar promover a segurança de uns às custas da segurança de outros.
continue lendo
- Trump rejeita plano iraniano para reabrir o Estreito de Ormuz AFP · há 1 hora
- EUA e China abrirão ‘canal de comunicação’ para incidentes relacionados à IA AFP · há 8 horas
- Depois da Meta, TikTok aceita limitar tempo de uso dos adolescentes AFP · há 8 horas
- Irã apresenta aos EUA plano para reabrir Ormuz, que Trump teria rejeitado AFP · há 8 horas