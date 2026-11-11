Portugal fecha escolas e suspende serviços antes da tempestade Charles

Segundo as autoridades, trata-se da primeira vez, na memória recente, que cerca de 8.000 escolas do país cancelam aulas em todo o território por causa da previsão de uma tempestade.

Portugal fechou todas as escolas e suspendeu os serviços públicos não essenciais nesta quarta-feira, 11, diante da aproximação da tempestade atlântica Charles ao território continental.

Antes da chegada do mau tempo, as ruas estavam, em grande parte, vazias, após o governo pedir que a população permanecesse em casa. A previsão é de chuva intensa e mar agitado ao longo da costa portuguesa, com rajadas de vento de até 140 km/h.

Segundo as autoridades, trata-se da primeira vez, na memória recente, que cerca de 8.000 escolas do país cancelam aulas em todo o território por causa da previsão de uma tempestade.

Em Lisboa, ônibus circulavam sem passageiros, e algumas ruas registraram alagamentos causados por bueiros entupidos. Uma rede nacional de supermercados fechou suas lojas. Já uma conferência internacional de tecnologia realizada na capital, com cerca de 70.000 participantes, cancelou a programação do dia.

Em janeiro, o governo de centro-direita foi alvo de críticas pela resposta considerada insuficiente quando a tempestade Kristin atingiu a região central do país, derrubando milhares de árvores e provocando danos amplos a imóveis, que ainda estão sendo reparados.

A expectativa é de que a pior parte da tempestade Charles atinja a costa atlântica nesta quarta-feira à tarde e à noite, avançando do sudoeste, após ter atingido a ilha portuguesa da Madeira na terça-feira, com ventos de 130 km/h.