Prédio desaba em Nova York e deixa ao menos um morto

Uma pessoa gravemente ferida foi encaminhada para hospital; há presos sob os destroços

Um prédio de três andares desabou nesta quarta-feira (11) em Nova York, nos Estados Unidos. Ao menos uma pessoa morreu. As informações são da agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo comunicou o Departamento de Polícia de Nova York ao veículo, uma pessoa gravemente ferida foi levada a um hospital. Outras pessoas também receberam atendimento médico, mas o estado de saúde não foi divulgado. Há presos sob os destroços.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h (horário de Brasília). O prédio ficava localizado na região Flatbush, no Brooklyn, na extremidade de um terreno onde outro edifício foi demolido recentemente para dar lugar a uma obra.

Um terceiro prédio que compartilhava parede com o edifício que desabou teve a estrutura arrancada e cômodos internos expostos.