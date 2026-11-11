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Prédio desaba em Nova York e deixa ao menos um morto

Uma pessoa gravemente ferida foi encaminhada para hospital; há presos sob os destroços

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Prédio desaba em Nova York
Prédio desaba em Nova York Reprodução/X @FDNY

Um prédio de três andares desabou nesta quarta-feira (11) em Nova York, nos Estados Unidos. Ao menos uma pessoa morreu. As informações são da agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo comunicou o Departamento de Polícia de Nova York ao veículo, uma pessoa gravemente ferida foi levada a um hospital. Outras pessoas também receberam atendimento médico, mas o estado de saúde não foi divulgado. Há presos sob os destroços.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h (horário de Brasília). O prédio ficava localizado na região Flatbush, no Brooklyn, na extremidade de um terreno onde outro edifício foi demolido recentemente para dar lugar a uma obra.

Um terceiro prédio que compartilhava parede com o edifício que desabou teve a estrutura arrancada e cômodos internos expostos.

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