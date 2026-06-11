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Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após infecção abdominal

Filha mais velha do rei do país, Bajrakitiyabha Mahidol estava internada há mais de três anos

AFP

Princesa Bajrakitiyabha Mahidol
A princesa da Tailândia ocupou cargos na ONU e foi embaixadora do país na Áustria FABRICE COFFRINI / AFP

O Palácio Real da Tailândia anunciou nesta sexta-feira (11) a morte aos 47 anos da princesa Bajrakitiyabha Mahidol, filha mais velha do rei do país, mais de três anos após ela ser internada devido a uma doença repentina.

A princesa Bha, como era conhecida, sofria de uma infecção abdominal e “seu estado continuou piorando” até ela morrer, na noite anterior, informou o Palácio. O corpo será velado no Grande Palácio de Bangcoc, e o funeral vai acontecer “com as mais altas honras, segundo a tradição real”.

No mês passado, o Palácio havia informado que o estado de saúde de Bajrakitiyabha, filha única do primeiro casamento do rei Vajiralongkorn, havia piorado, e que ela dependia de aparelhos para manter suas funções pulmonares e renais, além de medicação.

Promotora e diplomata de formação, Bajrakitiyabha estudou no Reino Unido, na Tailândia e nos Estados Unidos, obteve licenciatura em direito pela Universidade de Cornell e atuou como embaixadora da Tailândia na Áustria. Também ocupou cargos na ONU e se tornou defensora dos direitos das mulheres.

Como princesa, Bajrakitiyabha desempenhava um papel cerimonial importante na sociedade tailandesa. Era considerada próxima de seu pai e foi nomeada para um cargo do alto escalão no comando da guarda pessoal do monarca, um ano antes de ser internada.

O rei, de 73 anos, que tem sete filhos de quatro casamentos, não anunciou seu herdeiro designado, embora as regras de sucessão favoreçam os homens.

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