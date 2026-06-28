Queda de avião com paraquedistas deixa 11 mortos no leste da França
Um avião civil que transportava paraquedistas em seu primeiro voo caiu, neste domingo (28), perto da cidade francesa de Tomblaine, matando todas as 11 pessoas a bordo, informaram as autoridades locais.
As vítimas são cinco instrutores, cinco alunos e o piloto, disse Yves Seguy, prefeito do departamento de Meurthe-et-Moselle, no leste da França.
O avião, registrado na Alemanha, caiu próximo à pista do aeroporto de Nancy-Essey, perto de uma área residencial e de duas estradas, informou um jornalista da AFP.
A causa do acidente ainda não foi determinada. Equipes médicas e de apoio psicológico prestam assistência às famílias das vítimas que estavam no aeroporto, assim como a outras testemunhas.
A polícia pediu nas redes sociais que as pessoas evitassem a área ao redor do aeroporto para permitir o acesso dos serviços de emergência.