Rubio culpa ego de Lula por novas tarifas: ‘Não negociou de boa-fé’

Secretário de Estado dos EUA afirmou que governo brasileiro deixou de buscar um acordo para evitar a medida; taxa de 25% entra em vigor em 22 de julho

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, atribuiu nesta quarta-feira (15) ao presidente Lula (PT) a falta de um acordo para evitar as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo Rubio, o governo brasileiro não negociou “de boa-fé” e colocou “o próprio ego” à frente das negociações.

“Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e estas tarifas são o preço por isso”, escreveu Rubio nas redes sociais.

A declaração foi feita após o governo Trump anunciar uma tarifa adicional de 25% sobre parte das importações brasileiras. A medida entra em vigor em 22 de julho e é resultado de uma investigação conduzida ao longo de um ano pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.



His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Segundo um funcionário de alto escalão do governo americano, a investigação concluiu que determinadas práticas comerciais adotadas pelo Brasil representam restrições ao comércio dos EUA. Em nota, o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, afirmou que “as práticas comerciais desleais do Brasil impediram que trabalhadores e produtores americanos tivessem acesso a este importante mercado”.

Greer afirmou, no entanto, que Washington continua disposto a negociar com o Brasil. “Seguimos abertos a prosseguir com as negociações com o Brasil para alcançar as mudanças necessárias”, declarou.

A tarifa de 25% não será aplicada a todos os produtos brasileiros. Entre os itens que ficarão de fora estão carne bovina, café, algumas peças de aeronaves e outros bens que não são produzidos nos Estados Unidos.

Reação do governo brasileiro

O governo brasileiro repudiou a decisão e disse que não reconhece a legitimidade da investigação conduzida pelo USTR por considerar que ela não tem amparo nas regras multilaterais de comércio.

Em nota divulgada por Lula nas redes sociais, o Palácio do Planalto disse que “não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país”. O governo também destacou que, segundo dados da própria administração americana, os Estados Unidos acumularam um superávit de US$ 424,5 bilhões no comércio de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos.

O Executivo informou ainda que iniciará os procedimentos previstos na Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional em abril do ano passado, e que voltará a discutir o tema no mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Motivos apontados pelos EUA

De acordo com o governo americano, a investigação do USTR concluiu que determinadas práticas brasileiras são “desarrazoadas ou discriminatórias” e representam um obstáculo ao comércio entre os dois países.

Entre os pontos citados por Washington estão questões relacionadas ao comércio digital, ao ambiente regulatório brasileiro e ao sistema de pagamentos instantâneos Pix, que os Estados Unidos apontam como um fator de concorrência considerada desleal em determinados setores.

O governo Trump também afirma buscar um tratamento tarifário semelhante ao concedido pelo Brasil a parceiros comerciais, como México e Índia. Autoridades americanas disseram que uma eventual resposta do governo brasileiro poderá resultar em novas contramedidas.

Reformulação no governo Trump

A nova tarifa foi anunciada em meio à reformulação da política comercial do governo Trump, após decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que limitaram parte das tarifas globais adotadas pela administração americana.

O governo dos Estados Unidos também rejeitou críticas de que a investigação contra o Brasil tenha motivação política ou represente apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

No início deste mês, durante uma audiência pública promovida pelo USTR em Washington, o senador Flávio Bolsonaro defendeu que os Estados Unidos não aplicassem novas tarifas sobre produtos brasileiros, argumentando que a medida poderia favorecer politicamente o governo Lula nas eleições presidenciais de outubro.

*Com informações da AFP