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Scott Colom é o 1º homem negro eleito para o Senado dos EUA pelo Mississippi

Com a vitória, o Partido Democrata chega a 55 cadeiras na Casa Alta do Congresso norte-americano

AFP

Bill Clinton Campaigns With Democratic Mississippi Senate Candidate Scott Colom
Scott Colom e filhas BRAD VEST / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O democrata Scott Colom conquistou uma cadeira no Senado dos Estados Unidos pelo tradicionalmente conservador estado do Mississippi, projetaram emissoras de televisão nesta quarta-feira (11), em uma vitória histórica que o torna o primeiro homem negro eleito para a Casa Alta por esse estado em mais de 140 anos.

O promotor público de 43 anos derrotou a senadora republicana e atual ocupante do cargo, Cindy Hyde-Smith. Trata-se de uma das mudanças de cadeira mais extraordinárias de eleições de meio de mandato já marcadas por resultados surpreendentes, nas quais os democratas derrotaram amplamente os republicanos para recuperar a maioria nas duas Casas do Congresso.

A vitória de Colom representa mais um golpe para o presidente norte-americano, Donald Trump, após a contundente derrota sofrida por seu partido, depois que eleitores de todo o país deram as costas ao Partido Republicano, inclusive em estados que não elegiam um democrata havia décadas.

Essa mais recente vitória, anunciada nesta quarta-feira por veículos de comunicação americanos como CNN, NBC e CBS, dará aos democratas 55 das 100 cadeiras do Senado, contra 44 dos republicanos. Uma disputa no estado do Alasca ainda está pendente.

A disputa no Mississippi foi decidida nos últimos momentos, surpreendendo muitos observadores que duvidavam da dimensão da onda azul democrata.

Oito dias após as eleições, a CNN projetou nesta quarta-feira a vitória de Colom, com 49,2% dos votos, contra 48,7% de Hyde-Smith, uma diferença de 4.585 votos, com cerca de 99% das urnas apuradas.

Colom se tornará, assim, o primeiro senador democrata pelo Mississippi em quase 40 anos e o primeiro senador negro do estado desde o período da Reconstrução, após a Guerra Civil americana.

Hyde-Smith, no cargo desde 2018, reconheceu a derrota em um vídeo divulgado na rede social X.

“Embora este não seja o resultado pelo qual trabalhamos nem o que esperávamos, respeito a decisão dos eleitores do Mississippi”, disse a senadora de 67 anos.

“Quero parabenizar Scott Colom e desejar-lhe sucesso ao assumir a enorme responsabilidade de representar nosso grande estado”, acrescentou.

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