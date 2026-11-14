Secretário dos EUA pediu US$ 30 bilhões para modernizar controle aéreo um dia antes de pane

Solicitação de verba foi apresentada ao Congresso americano, na quinta-feira (12); caos aéreo provocou quase 6 mil cancelamentos de voos nos Estados Unidos

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, havia solicitado ao Congresso americano US$ 30,1 bilhões para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo do país um dia antes do caos aéreo registrado nessa sexta-feira (13).

O pedido foi apresentado na quinta-feira (12), antes de uma falha em um sistema de comunicação levar a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a suspender as decolagens em todo o território americano por cerca de quatro horas.

A pane provocou o cancelamento de quase 6 mil voos, segundo dados da plataforma FlightAware, e afetou dezenas de milhares de passageiros. Embora a restrição tenha sido encerrada ainda na sexta-feira, os impactos nas operações aéreas devem se estender ao longo deste sábado (14).

Após o episódio, Duffy voltou a defender a liberação dos recursos solicitados ao Congresso. Segundo o secretário, a falha expôs a precariedade da infraestrutura utilizada no controle aéreo americano.

“Este é um problema de um sistema antigo”, afirmou. Ele explicou que a estrutura ainda depende de equipamentos ultrapassados, como switches e roteadores antigos, além de linhas de cobre utilizadas desde a década de 1980.

O secretário classificou o sistema como obsoleto e afirmou que a sobrecarga comprometeu seu funcionamento em diferentes pontos.

Mesmo após a retomada das decolagens, Duffy insistiu na necessidade de investimentos. “Vou dizer isso um milhão de vezes: o Congresso precisa conceder os recursos ao presidente”, declarou.

As autoridades americanas descartaram, até o momento, evidências de que a falha tenha sido provocada por um ataque cibernético ou por uma ação criminosa.

*Com informações da AFP