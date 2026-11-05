Senado do Paraguai dará continuidade ao processo de impeachment de Santiago Peña nesta sexta

A audiência está prevista para às 10h (BSB), e o mandatário deve comparecer perante o plenário para se defender das acusações

O presidente paraguaio, Santiago Peña, fala durante um encontro com seu homólogo chileno, Gabriel Boric (fora do enquadramento), no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, no dia 7 de novembro de 2023. Peña chegou ao Chile em visita oficial. (Foto de Javier TORRES / AFP)

O Senado do Paraguai ignorou o pedido de renúncia do presidente Santiago Peña e encerrou na noite desta quinta-feira (05) a primeira sessão sobre o processo de impeachment contra o mandatário. Foi marcado para a manhã de sexta-feira uma sessão extraordinária para retomar a discussão. A audiência está prevista para às 10h (BSB), e Peña deve comparecer perante o plenário para se defender das acusações.

Mais cedo, o Congresso do Paraguai, que analisaria se aceitava ou não a renúncia do presidente Santiago Peña, suspenseu a análise após os governistas deixarem o plenário após forte disputa política entre entre o governo e a oposição. A ocorrência gerou falta de quórum para a votação, e, com isso a renúncia não foi aceita, Peña continua no cargo.

O líder paraguaio, eleito em 2023, anunciou na tarde desta quinta-feira (5) que renunciou ao cargo de presidente do Paraguai após o escândalo envolvendo Ueno Bank, instituição ligada a antigos sócios do chefe de Estado.

Risco de impeachment

Antes de Santiago Peña anunciar a renúncia ao cargo, um processo de impeachment contra ele avançava no Legislativo. A principal bancada governista divulgou que apoiava a saída do presidente.

“Não estaremos ao lado do saque dos fundos públicos, privados e dos aposentados”, afirmou Cartes, presidente da Associação Nacional Republicana (ANR), o Partido Colorado, em comunicado publicado no X. Segundo ele, a legenda apoiará o julgamento político para “reconduzir a institucionalidade da República”.

A Câmara havia iniciado nesta manhã a sessão para analisar a acusação contra Peña. Segundo o jornal paraguaio ABC Color, a adesão da bancada, com 35 deputados presentes, somou-se ao apoio dos demais grupos políticos e abriu a possibilidade de votação unânime. Para encaminhar o processo ao Senado, são necessários dois terços dos votos dos deputados presentes. A eventual destituição dependerá do julgamento pela Câmara Alta.

Entenda crise bancária

Milhares de paraguaios foram às ruas de Assunção, na terça-feira (3), cobrando a liberação de seu dinheiro do Ueno Bank, um dos maiores bancos digitais do país. A instituição financeira foi colocada sob intervenção depois de ser considerado insolvente. Ou seja, sem capacidade de honrar seus compromissos.

O Banco Central do Paraguai determinou o bloqueio de recursos públicos e das economias de milhões de clientes. Nesta quarta-feira (4), o órgão suspendeu temporariamente saques de dinheiro de determinados fundos de investimentos vinculados ao Ueno Bank. A instituição financeira atendia quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios.

O órgão também comunicou que fará um adiantamento da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos aos poupadores do Ueno Bank. A antecipação será de até 40 salários mínimos. Dívidas pendentes com a instituição financeira serão deduzidas do valor.

Já a Justiça do Paraguai determinou a prisão preventiva de oito suspeitos de envolvimento na crise bancária. Dentre eles, estão o presidente do Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, e do diretor-executivo da instituição financeira, Federico Miguel Vázquez.

*Com informações do Estadão Conteúdo