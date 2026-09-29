Zema diz que manterá candidatura, mas promete união ‘contra o PT’ no 2ª turno

Fala do candidato à Presidência pelo Novo acontece em meio a relatos de pressão pela sua desistência para apoiar Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato do Partido Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira (29) que vai se manter na disputa no primeiro turno da eleição. O ex-governador de Minas Gerais alegou que tem compromisso com o seu partido e que irá “até a reta final”. As declarações ocorreram num momento em que surgem relatos de pressão pela sua desistência para apoiar Flávio Bolsonaro (PL).

“Sabemos que há uma polarização, mas eu tenho compromisso com o meu partido, com muitos apoiadores e, na minha vida, até hoje, vou fazer 62 anos agora em outubro, eu sempre levei tudo até o final” Romeu Zema, em entrevista ao canal Plox Brasil

O candidato continuou: “Então, eu vou encerrar essa minha trajetória levando adiante as minhas propostas, os meus princípios, os valores e também do Partido Novo, que são totalmente diferentes de outros partidos”.

Zema também defendeu o combate à corrupção como principal meta. “Não há no Brasil nenhum partido que combata tanto a corrupção, que hoje, com certeza, é o maior problema do Brasil. Então, irei até a reta final, e tenho certeza de que, no segundo turno, nós da direita estaremos todos juntos contra o PT”, declarou.

O candidato classificou o PT como “o destruidor do Brasil” e disse que “nunca houve tanta corrupção em valores tão altos, numa esfera tão elevada, como nós estamos assistindo, inclusive no Supremo Tribunal Federal”. O ex-governador reiterou: “Irei até o último minuto. (…) Nunca desisti de nada. Acho que sair de campo antes de o juiz apitar é meio esquisito”.

Pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (28) mostrou Zema com 1% das intenções de voto, mesmo porcentual da semana anterior. O candidato à reeleição Lula (PT) aparece com 39%; Flávio tem 34%; Augusto Cury (Avante), 4%; Ronaldo Caiado (PSD), 4%; e Renan Santos (Missão), 3%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.