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SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez; veja vídeo

Megafoguete de mais de 120 metros alcançou a órbita durante o 14º voo de teste e lançou 26 satélites Starlink

AFP

SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez''SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez
SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez RONALDO SCHEMIDT / AFP

A SpaceX colocou a Starship em órbita da Terra pela primeira vez nesta segunda-feira (28), em um marco para o desenvolvimento do megafoguete projetado para futuras missões à Lua e a Marte. O lançamento ocorreu no Texas, nos Estados Unidos, e marcou o 14º voo de teste da nave.

Com mais de 120 metros de altura, a Starship decolou cercada por uma nuvem de fumaça. Cerca de 26 minutos após o lançamento, o estágio superior se separou do propulsor Super Heavy e alcançou a órbita.

A missão foi planejada inicialmente para seguir uma trajetória suborbital, como medida de segurança. Durante o voo, porém, a equipe da SpaceX decidiu realizar uma segunda queima dos motores para colocar a nave em órbita. O procedimento foi concluído com sucesso.

“Starship is orbital” (“A Starship está em órbita”), anunciou um integrante da equipe de lançamento, sob aplausos e comemoração dos profissionais que acompanhavam a missão.

Poucos minutos depois, a nave começou a liberar 26 satélites Starlink de nova geração, que devem integrar a constelação de internet via satélite da empresa.

Veja o vídeo:

Velocidade de 28 mil km/h

Para alcançar a órbita planejada, a Starship precisou atingir aproximadamente 28 mil km/h. A nave foi colocada em uma órbita circular a cerca de 275 quilômetros acima da superfície terrestre.

Segundo Kathleen Curlee, analista do Center for Security and Emerging Technology da Universidade Georgetown, a segunda queima realizada durante o voo estava entre as etapas mais complexas do teste, por exigir cálculos e controle mais precisos diante das diferentes condições de gravidade enfrentadas pelo foguete.

A missão deve durar cerca de dez horas. A previsão é que a Starship dê seis voltas ao redor da Terra antes de terminar o voo no Oceano Pacífico.

Já o Super Heavy, primeiro estágio do foguete, se separou pouco depois da decolagem e caiu em águas do Golfo do México.

Testes anteriores terminaram em explosões

O resultado representa uma mudança em relação aos testes anteriores da Starship. As missões anteriores foram realizadas em trajetórias suborbitais, consideradas menos exigentes, e algumas terminaram com a destruição da nave durante o voo.

O objetivo da SpaceX é desenvolver um sistema totalmente reutilizável, capaz de realizar voos comerciais e transportar cargas e pessoas. A empresa também pretende utilizar a Starship em futuras missões lunares e, posteriormente, em viagens a Marte.

Entre os próximos desafios estão testes de reabastecimento da nave em órbita e o desenvolvimento de tecnologias que permitam ampliar a capacidade de transporte do foguete.

Apesar do avanço, a Starship ainda enfrenta desafios técnicos antes de ser utilizada regularmente em missões comerciais. O programa também passou por atrasos e sucessivos ajustes ao longo dos últimos anos.

A SpaceX, fundada por Elon Musk, utiliza atualmente os foguetes Falcon, parcialmente reutilizáveis, em grande parte de seus lançamentos. A empresa pretende aplicar a mesma estratégia de reutilização à Starship, considerada o maior e mais potente foguete já desenvolvido.

Após o teste desta segunda-feira, a SpaceX prevê outros três lançamentos ainda nesta semana, incluindo uma missão que levará astronautas à Estação Espacial Internacional.

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