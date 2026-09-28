SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez; veja vídeo

Megafoguete de mais de 120 metros alcançou a órbita durante o 14º voo de teste e lançou 26 satélites Starlink

SpaceX coloca Starship em órbita da Terra pela primeira vez

A SpaceX colocou a Starship em órbita da Terra pela primeira vez nesta segunda-feira (28), em um marco para o desenvolvimento do megafoguete projetado para futuras missões à Lua e a Marte. O lançamento ocorreu no Texas, nos Estados Unidos, e marcou o 14º voo de teste da nave.

Com mais de 120 metros de altura, a Starship decolou cercada por uma nuvem de fumaça. Cerca de 26 minutos após o lançamento, o estágio superior se separou do propulsor Super Heavy e alcançou a órbita.

A missão foi planejada inicialmente para seguir uma trajetória suborbital, como medida de segurança. Durante o voo, porém, a equipe da SpaceX decidiu realizar uma segunda queima dos motores para colocar a nave em órbita. O procedimento foi concluído com sucesso.

“Starship is orbital” (“A Starship está em órbita”), anunciou um integrante da equipe de lançamento, sob aplausos e comemoração dos profissionais que acompanhavam a missão.

Poucos minutos depois, a nave começou a liberar 26 satélites Starlink de nova geração, que devem integrar a constelação de internet via satélite da empresa.

Veja o vídeo:

Velocidade de 28 mil km/h

Para alcançar a órbita planejada, a Starship precisou atingir aproximadamente 28 mil km/h. A nave foi colocada em uma órbita circular a cerca de 275 quilômetros acima da superfície terrestre.

Segundo Kathleen Curlee, analista do Center for Security and Emerging Technology da Universidade Georgetown, a segunda queima realizada durante o voo estava entre as etapas mais complexas do teste, por exigir cálculos e controle mais precisos diante das diferentes condições de gravidade enfrentadas pelo foguete.

A missão deve durar cerca de dez horas. A previsão é que a Starship dê seis voltas ao redor da Terra antes de terminar o voo no Oceano Pacífico.

Já o Super Heavy, primeiro estágio do foguete, se separou pouco depois da decolagem e caiu em águas do Golfo do México.

Testes anteriores terminaram em explosões

O resultado representa uma mudança em relação aos testes anteriores da Starship. As missões anteriores foram realizadas em trajetórias suborbitais, consideradas menos exigentes, e algumas terminaram com a destruição da nave durante o voo.

O objetivo da SpaceX é desenvolver um sistema totalmente reutilizável, capaz de realizar voos comerciais e transportar cargas e pessoas. A empresa também pretende utilizar a Starship em futuras missões lunares e, posteriormente, em viagens a Marte.

Entre os próximos desafios estão testes de reabastecimento da nave em órbita e o desenvolvimento de tecnologias que permitam ampliar a capacidade de transporte do foguete.

Apesar do avanço, a Starship ainda enfrenta desafios técnicos antes de ser utilizada regularmente em missões comerciais. O programa também passou por atrasos e sucessivos ajustes ao longo dos últimos anos.

A SpaceX, fundada por Elon Musk, utiliza atualmente os foguetes Falcon, parcialmente reutilizáveis, em grande parte de seus lançamentos. A empresa pretende aplicar a mesma estratégia de reutilização à Starship, considerada o maior e mais potente foguete já desenvolvido.

Após o teste desta segunda-feira, a SpaceX prevê outros três lançamentos ainda nesta semana, incluindo uma missão que levará astronautas à Estação Espacial Internacional.