Sete morrem em troca de ataques entre Rússia e Ucrânia com intensificação da guerra aérea

Em publicação na manhã deste sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia vem ampliando os ataques e citou "numerosos ataques a residências" em Kiev e Zaporizhzhia

Ao menos sete pessoas morreram em ataques trocados entre Rússia e Ucrânia neste sábado, em meio à intensificação da guerra aérea: quatro vítimas foram registradas em território ucraniano e três, no lado russo, segundo autoridades dos dois países.

Ataques russos mataram quatro pessoas em diferentes regiões da Ucrânia neste sábado, 26, segundo autoridades locais. Duas mulheres morreram soterradas nos escombros de uma casa destruída em Zaporizhzhia, de acordo com a administração militar regional, e outras duas pessoas morreram em um ataque separado na cidade de Sumy, informaram autoridades.

Do lado russo, um ataque com drone ucraniano na região de Krasnodar matou três pessoas e feriu duas, segundo autoridades locais, elevando para sete o total de mortes reportadas neste sábado. Em mensagem no Telegram, o governador regional, Veniamin Kondratyev, disse que o ataque provocou incêndios em duas instalações industriais. “Um ataque ucraniano provocou incêndios em duas instalações industriais”, afirmou, sem detalhar os alvos; veículos de imprensa russos noticiaram posteriormente que uma refinaria local teria sido atingida.

Em publicação na manhã deste sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia vem ampliando os ataques e citou “numerosos ataques a residências” em Kiev e Zaporizhzhia e nas regiões de Odesa, Sumy e Kharkiv. “É essencial que nossos parceiros não se esqueçam: a Rússia está intensificando seus ataques a cada dia”, escreveu ele, ao defender uma reação mais firme da comunidade internacional.

Na Ucrânia, autoridades relataram que drones russos atingiram vários distritos de Kiev, ferindo quatro pessoas e danificando prédios residenciais e comerciais, enquanto, na região de Kiev, duas pessoas ficaram feridas após um incêndio em um armazém no distrito de Boryspil.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ataque à capital ucraniana danificou um centro de dados que apoiava serviços de internet celular e sistemas de comunicação via satélite Starlink