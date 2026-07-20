JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã – 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Mundo

Starmer deixa o cargo e Andy Burnham assume como premiê do Reino Unido

Novo primeiro-ministro prometeu ser um líder 'para o norte, sul, leste e oeste' do país

Jovem Pan

O primeiro-ministro britânico cessante, Keir Starmer, faz uma declaração em frente ao número 10 da Downing Street, no centro de Londres, em 20 de julho de 2026, antes de apresentar formalmente sua renúncia ao rei. (Foto de Henry Nicholls / AFP)
Starmer deixa o cargo e Andy Burnham assume como premiê do Reino Unido Henry Nicholls / AFP

Andy Burnham assumiu oficialmente nesta segunda-feira (20) o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, sucedendo Keir Starmer, que formalizou sua renúncia após quase dois anos no poder. A transição ocorreu na Downing Street, residência oficial do chefe de governo britânico, onde Starmer fez seu último pronunciamento como premiê, agradeceu aos britânicos pelo período em que esteve no cargo e encerrou seu mandato.

A mudança foi viabilizada após Burnham ser confirmado, na sexta-feira (17), como novo líder do Partido Trabalhista. Como a legenda mantém a maioria na Câmara dos Comuns, não houve necessidade de convocar uma eleição geral. No sistema parlamentar britânico, o líder do partido governista é convidado pelo monarca a formar governo quando o cargo de primeiro-ministro fica vago.

Único candidato na disputa interna dos trabalhistas, Burnham assumiu a liderança do partido prometendo preservar a unidade da legenda em meio à crise política que levou à saída de Starmer. Em seu primeiro discurso como líder, afirmou que governará para todas as regiões do Reino Unido e sinalizou que pretende ampliar a intervenção do Estado sobre os preços de bens essenciais como forma de enfrentar a inflação, um dos principais problemas econômicos do país. “Estamos unidos”, declarou, acrescentando que pretende ser “um líder para o norte, o sul, o leste e o oeste”.

A renúncia de Starmer foi anunciada no fim de junho, após meses de pressão crescente dentro e fora do Partido Trabalhista. Embora tenha chegado ao governo com ampla maioria parlamentar após derrotar os conservadores, sua administração enfrentou uma rápida deterioração da popularidade. A economia britânica permaneceu praticamente estagnada, medidas como o aumento de impostos e a redução de benefícios para aposentados provocaram desgaste político, e sucessivas controvérsias enfraqueceram a credibilidade do governo.

Assuntos