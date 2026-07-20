Starmer deixa o cargo e Andy Burnham assume como premiê do Reino Unido

Andy Burnham assumiu oficialmente nesta segunda-feira (20) o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, sucedendo Keir Starmer, que formalizou sua renúncia após quase dois anos no poder. A transição ocorreu na Downing Street, residência oficial do chefe de governo britânico, onde Starmer fez seu último pronunciamento como premiê, agradeceu aos britânicos pelo período em que esteve no cargo e encerrou seu mandato.

A mudança foi viabilizada após Burnham ser confirmado, na sexta-feira (17), como novo líder do Partido Trabalhista. Como a legenda mantém a maioria na Câmara dos Comuns, não houve necessidade de convocar uma eleição geral. No sistema parlamentar britânico, o líder do partido governista é convidado pelo monarca a formar governo quando o cargo de primeiro-ministro fica vago.

Único candidato na disputa interna dos trabalhistas, Burnham assumiu a liderança do partido prometendo preservar a unidade da legenda em meio à crise política que levou à saída de Starmer. Em seu primeiro discurso como líder, afirmou que governará para todas as regiões do Reino Unido e sinalizou que pretende ampliar a intervenção do Estado sobre os preços de bens essenciais como forma de enfrentar a inflação, um dos principais problemas econômicos do país. “Estamos unidos”, declarou, acrescentando que pretende ser “um líder para o norte, o sul, o leste e o oeste”.

A renúncia de Starmer foi anunciada no fim de junho, após meses de pressão crescente dentro e fora do Partido Trabalhista. Embora tenha chegado ao governo com ampla maioria parlamentar após derrotar os conservadores, sua administração enfrentou uma rápida deterioração da popularidade. A economia britânica permaneceu praticamente estagnada, medidas como o aumento de impostos e a redução de benefícios para aposentados provocaram desgaste político, e sucessivas controvérsias enfraqueceram a credibilidade do governo.