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Terremoto de magnitude 5,5 deixa 13 feridos em Sichuan, na China

Epicentro foi registrado na cidade de Yibin, onde o tremor causou rachaduras em imóveis e bloqueios temporários em rodovias

Estadão Conteúdo

Equipes de resgate removem rochas que caíram sobre uma estrada após um terremoto no condado de Gaoxian, cidade de Yibin, província de Sichuan, no sudoeste da China, em 29 de junho de 2026. /Xinhua
Equipes de resgate removem deslizamento de rochas após terremoto em Yibin, na China. Reprodução / CGTV / Xinhua

Pelo menos treze pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (29) devido a um terremoto de magnitude 5,5 na escala de Richter ocorrido na cidade de Yibin, na província chinesa de Sichuan, onde não foram registradas vítimas fatais.

O terremoto foi registrado 12 minutos após a meia-noite no horário local (6h12 na Espanha continental e nas Ilhas Baleares). De acordo com o Centro de Redes Sismológicas da China, o tremor ocorreu a uma profundidade de seis quilômetros. As informações, divulgadas pela agência Xinhua, também citam a Administração Provincial de Terremotos de Sichuan, que informou que o epicentro foi localizado na vila de Shahe, no condado de Gao, na cidade de Yibin.

Segundo a agência Xinhua, o prefeito da localidade e vice-secretário do Comitê do Partido, Yan Qiang, informou que 21 residências sofreram rachaduras, sendo que três delas apresentaram danos considerados relativamente graves.

Em razão dos estragos, as dez pessoas afetadas foram transferidas para locais próximos e passaram a ficar hospedadas na casa de familiares e amigos. As autoridades também registraram deslizamentos de rochas em cerca de 12 trechos de estrada, mas os bloqueios já foram removidos.

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