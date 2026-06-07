Tiroteio em festival deixa 12 feridos em Ohio, nos EUA

Ataque aconteceu durante o tradicional Old West End Festival, em Toledo; duas vítimas estão em estado grave e nenhum agressor foi preso até o momento

A polícia de Toledo, no estado de Ohio (EUA), realiza buscas intensas por suspeitos de um tiroteio que deixou 12 feridos nas proximidades de um festival no sábado (6). Segundo o Departamento de Polícia local, os agentes foram acionados após relatos de disparos perto do Old West End Festival, onde encontraram diversas vítimas.

De acordo com as autoridades, das 12 pessoas atingidas, duas permanecem em estado grave. A maioria das vítimas tem idade média de 20 anos.

O tenente Dan Gerken classificou a dimensão da violência como atípica. “Doze pessoas baleadas é um número excessivo. Já estive em muitas cenas de crime, mas esta foi muito além do normal”, afirmou.

As investigações preliminares indicam que pelo menos dois atiradores estiveram envolvidos e que “provavelmente estavam atirando um contra o outro”, informou o vice-chefe de polícia, Joseph Heffernan.

Apesar da forte presença policial na região no momento do incidente, os suspeitos conseguiram fugir e nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

Equipes de investigação vasculham a área, entrevistam testemunhas e analisam vídeos registrados por celulares para identificar os responsáveis. A polícia pede que a comunidade forneça qualquer informação que possa auxiliar na localização dos atiradores e orienta que moradores e visitantes evitem o perímetro.

O Old West End Festival é um evento anual tradicional em Toledo, conhecido por atrair multidões com música ao vivo, festas de rua e visitas a residências históricas do bairro.

O episódio é mais um capítulo da crise de violência armada nos Estados Unidos, país onde a abundância de armas de fogo resulta em milhares de mortes e ferimentos todos os anos.