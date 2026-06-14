Total de mortos em Gaza passa de 73 mil em meio a ataques de Israel, apesar de cessar-fogo

A guerra deslocou a maior parte da população palestina de mais de 2 milhões de pessoas, deixou grandes partes do território em escombros e gerou escassez de alimentos, medicamentos e outros suprimentos básicos

O número de mortos palestinos na guerra entre Israel e Hamas ultrapassou 73 mil, informou o Ministério da Saúde de Gaza neste domingo, 14. Israel continuou a realizar ataques dentro do território apesar do acordo alcançado em outubro, sob a justificativa de que realiza ações contra o Hamas e outros militantes que representam uma ameaça, e em resposta a violações do cessar-fogo, incluindo ataques ocasionais. Cinco soldados israelenses morreram desde a trégua.

Segundo o ministério, mais de 173.200 pessoas foram feridas desde o início da guerra, que foi iniciada pelo ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel. Esse ataque resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas e na captura de outras 251 como reféns.

O ministério da saúde, integrante do governo liderado pelo Hamas, é composto por profissionais médicos e mantém registros detalhados considerados confiáveis por agências das Nações Unidas e especialistas independentes. O órgão não faz distinção entre civis e militantes, mas afirma que mulheres e crianças constituem cerca de metade de todas as fatalidades.

Israel afirma que tenta evitar danos a civis e atribui suas mortes ao Hamas sob o argumento de que os militantes operam em áreas densamente povoadas.

A guerra deslocou a maior parte da população palestina de mais de 2 milhões de pessoas, deixou grandes partes do território em escombros e gerou escassez de alimentos, medicamentos e outros suprimentos básicos à medida que as passagens de fronteira com Gaza – todas controladas por Israel, exceto uma – foram fechadas.