Trump diz ser ‘horrível’ decisão da Corte de rejeitar restrição sobre voto por correio

Em março, Trump assinou um decreto para restringir o voto pelo correio antes das legislativas de meio de mandato, em novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Suprema Corte nesta terça-feira (15), depois que o tribunal rejeitou seu pedido para suspender uma ordem que bloqueia seu polêmico plano de restringir o voto pelo correio, e acusou a instituição de se deixar intimidar pelos democratas.

“Certos juízes estão petrificados com estes democratas malucos e depravados, e são totalmente incapazes de mostrar a coragem necessária para salvar a nossa América”, publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.

Ele chamou a decisão de “horrível” e “altamente política”.

Em março, Trump assinou um decreto para restringir o voto pelo correio antes das legislativas de meio de mandato, em novembro. Na ocasião, ele alegou, sem apresentar provas, que a modalidade seria suscetível à fraude, o que gerou impugnações legais imediatas.

Estados liderados pelos democratas questionaram o decreto na justiça com base em que, segundo a Constituição do país, são os estados e não o governo federal que têm amplo controle sobre a gestão das eleições.

O magistrado da Suprema Corte Brett Kavanaugh, em concorrência com a maioria de seus pares, disse na noite de segunda-feira que o plano de Trump pode ser legal no longo prazo, mas “os funcionários eleitorais estaduais e locais não dispõem de tempo suficiente para aplicar razoavelmente a norma antes das eleições” de meio de mandato.

Apenas dois dos seis juízes juízes conservadores do Supremo, formado por nove magistrados, discordaram.

Trump afirmava, sem provas, que o sistema de votação pelo correio dos Estados Unidos é uma “piada em todo o mundo” e lamentou que o país fosse “o único que tem que suportar uma FRAUDE que destrói a nação”.

O presidente denunciou várias vezes a modalidade de voto pelo correio como corrupta, embora ele mesmo a utilize, inclusive para votar nas primárias republicanas no mês passado.