Trump afirma que ‘terrível’ crise migratória da Espanha é um alerta para EUA

Quase 60 mil pessoas atravessaram a fronteira entre Marrocos e Ceuta, na Espanha, nos últimos dias

A crise na cidade espanhola de Ceuta, causada pela chegada de milhares de imigrantes irregulares vindos do Marrocos, é “terrível” e um alerta para os Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump, segundo a Fox News.

“É terrível. Lembrem-se daquelas imagens. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer”, declarou Trump, aludindo às próximas eleições presidenciais americanas, de acordo com uma repórter da Fox News que conversou com o presidente.

Quase 60 mil pessoas atravessaram a fronteira entre Marrocos e Ceuta, na Espanha, nos últimos dias, afirmou nesta sexta-feira (31) o presidente da cidade autônoma espanhola, Juan Vivas. Segundo ele, o total equivale a cerca de 70% da população do enclave espanhol no norte da África.

O presidente de Ceuta também anunciou que 34 pessoas morreram tentando entrar no território espanhol durante a crise migratória.

As chegadas começaram na quinta-feira (30), não pararam durante a noite e continuaram nesta sexta. “Durante toda a noite houve um fluxo” e, embora tenha sido menor do que durante o dia, “milhares” de imigrantes “continuaram chegando e seguem chegando”, disse uma fonte policial à AFP.

Ainda não está claro o que provocou a súbita onda de imigrantes procedentes do Marrocos, principalmente homens jovens e adolescentes.

Crise diplomática

O governo espanhol anunciou o envio de soldados para auxiliar a Guarda Civil a “manter a segurança” no território da costa norte da África.

O Ministério do Interior indicou que estabeleceu um acordo com Rabat sobre medidas para devolver “o mais rápido possível ao Marrocos todas as pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta”. Até o momento, as autoridades marroquinas não publicaram nenhuma declaração oficial.

As imagens impactantes das pessoas atravessando a fronteira já provocaram consequências diplomáticas.

A Itália pediu na quinta-feira a suspensão da Espanha do espaço Schengen de livre circulação, por sua política migratória “equivocada”. O governo espanhol convocou o embaixador italiano em Madri.

Dois funcionários de alto escalão da Casa Branca também reiteraram as posições do governo Donald Trump a respeito da imigração utilizando um vídeo de Ceuta.

Por sua vez, a França anunciou nesta sexta-feira que reforçará os controles na fronteira espanhola devido à crise.