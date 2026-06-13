“Essa ação foi coordenada de perto com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem”, disse o presidente

Trump anuncia morte de chefe da gangue venezuelana Tren de Aragua em ataque dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, anunciou a morte do chefe da gangue venezuelana Tren de Aragua, uma das principais organizações criminosas da América Latina, em uma operação militar americana realizada em coordenação com a Venezuela.

“O Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para eliminar com sucesso Niño Guerrero, o infame líder do Tren de Aragua”, escreveu Trump nesta sexta-feira (12) em sua rede Truth Social.

“Essa ação foi coordenada de perto com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem”, acrescentou o presidente.

Os Estados Unidos realizaram em janeiro uma incursão militar em Caracas e capturaram o então presidente Nicolás Maduro, atualmente preso em Nova York, acusado de narcotráfico.

Desde então, a ex-vice-presidente Delcy Rodríguez governa como presidente interina, sob as pressões de Washington.

“Como resultado, os terroristas do Tren de Aragua não têm mais um refúgio seguro na Venezuela nem em qualquer outro lugar”, afirmou Trump, sem indicar onde foi realizado o ataque contra Niño Guerrero.

A mensagem do republicano é acompanhada por um vídeo de 10 segundos que mostra a vista aérea de um edifício rodeado de vegetação, quando ocorre uma explosão, que levanta uma nuvem de fumaça. Não é possível distinguir claramente ninguém nas imagens.

O Tren de Aragua, facção que atua em vários países da América Latina, foi anteriormente declarada pelos Estados Unidos uma organização terrorista.