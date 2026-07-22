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Trump aprova acordo que pode aproximar Arábia Saudita de arma nuclear

Enriquecimento de urânio para programa civil deve durar 30 anos; Congresso norte-americano pode oferecer resistência

Estadão Conteúdo

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (à dir.), se reúne com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Riad, em 13 de maio de 2025. Trump recebeu uma recepção luxuosa e real na Arábia Saudita durante a primeira visita de Estado de seu segundo mandato, com foco principal em acordos comerciais no início de sua turnê pelo Golfo.
Trump aprova acordo que pode aproximar Arábia Saudita de arma nuclear Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo com a Arábia Saudita que pode fornecer ao reino capacidade de enriquecimento de urânio para seu programa nuclear civil, segundo duas pessoas a par do assunto. As fontes disseram que a expectativa é que o acordo seja divulgado já na quarta-feira (22).

O pacto deve ter duração de 30 anos e envolve empresas americanas no desenvolvimento do programa nuclear saudita. O acordo pode permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita, após a realização de um estudo conjunto entre os dois países.

O acordo, no entanto, pode sofrer resistências no Congresso americano. Parlamentares temem que ajudar os sauditas a concretizar o antigo desejo de enriquecer urânio possa desencadear novas rodadas de proliferação nuclear.

Tanto Trump quanto o ex-presidente Joe Biden tentaram firmar um acordo nuclear com o reino saudita para compartilhar tecnologia americana. Contudo, especialistas em não proliferação alertam que centrífugas em operação na Arábia Saudita poderiam abrir caminho para um possível programa de armamentos – algo que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman já sugeriu que poderia buscar caso Teerã obtivesse uma bomba atômica.

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