JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Mundo

EUA avaliam endurecer restrições de viagem a autoridades cubanas na ONU

Informação foi confirmada por autoridades dos EUA e por um documento interno obtido pela imprensa estrangeira

Estadão Conteúdo

Presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (22)
Informação foi confirmada por autoridades dos EUA e por um documento interno obtido pela imprensa estrangeira ANGELA WEISS / AFP

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda impor novas restrições a autoridades cubanas que viajam a Nova York para atividades na ONU, em mais um passo para pressionar o governo de Havana. A avaliação ocorre enquanto o chanceler de Cuba, Bruno Rodríguez, acusou Washington de impor uma “punição coletiva” à população cubana com a intensificação das medidas econômicas.

Embora uma delegação cubana numerosa tenha sido autorizada a participar da semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU, o Departamento de Estado agora considera aplicar “controles rígidos” sobre autoridades que pretendem retornar no mês que vem para a votação anual da ONU sobre o embargo econômico americano contra Cuba, em vigor há décadas. A informação foi confirmada por autoridades dos EUA e por um documento interno obtido pela Associated Press; os funcionários falaram sob anonimato porque os detalhes ainda não foram finalizados.

Em entrevista à AP à margem da Assembleia Geral, Rodríguez disse que as negociações entre Cuba e EUA voltaram a um impasse e criticou o “bloqueio total do petróleo” imposto pelos EUA em janeiro, que, segundo ele, equivale a um bloqueio naval. O chanceler afirmou que, no momento, não há reuniões programadas com autoridades americanas, mas que Cuba segue disposta a manter canais de contato abertos. Ele disse que conversas anteriores foram “respeitosas”, porém classificou como “extremamente agressivas” declarações e decisões posteriores de Washington.

A estratégia do governo Trump busca forçar mudanças políticas em Cuba ao cortar o abastecimento de combustível, o que teria contribuído para apagões em larga escala. Rodríguez afirmou que a rede elétrica entrou em colapso ao menos seis vezes desde o início do bloqueio energético, afetando atividades básicas como cozinhar, abastecimento de água e serviços de internet e telefonia, além de dificultar a compra de combustível para usinas termoelétricas e de peças para infraestrutura envelhecida

As medidas dos EUA também incluem novas penalidades econômicas e a ampliação da aplicação de normas que impedem americanos que visitam a ilha de fazer negócios com empresas estatais ou ligadas ao governo cubano. Rodríguez disse que esse pacote “atrapalha” processos que poderiam levar a discussões sobre interesses comuns.

Rodríguez e outros integrantes do governo pretendem voltar a Nova York no mês que vem para a votação anual da Assembleia Geral que, historicamente, condena o embargo por margens expressivas. Cuba já enfrenta restrições relevantes de deslocamento nos EUA por sua designação americana como “patrocinadora estatal do terrorismo”, com circulação limitada a um raio de cerca de 40 km da sede da ONU em Manhattan.

Assuntos

continue lendo

Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Secretário de Estado, Marco Rubio Mundo Congressistas dos EUA acusam Trump de tentar interferir na eleição brasileira Acusação foi feita com envio de carta ao secretário de Estado do país, Marco Rubio
  1. Papa Leão XIV defende liberdade de imprensa ao comentar veto de Trump a veículos Estadão Conteúdo · há 4 minutos
  2. Colômbia rompe relações diplomáticas com o Irã e cita vínculos com ‘narcoterroristas’ Estadão Conteúdo · há 1 hora
  3. Cabe aos EUA decidirem se desejam continuar a guerra ou não, diz presidente do Irã Estadão Conteúdo · há 11 horas
  4. Parlamentares dos EUA afirmam que Trump tenta interferir nas eleições do Brasil Agência Brasil · há 11 horas