Trump diz durante o G7 que ‘não haveria Israel’ sem os Estados Unidos

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma reunião bilateral com o emir do Catar à margem da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026.

Na França para a Cúpula do G7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16), durante reunião bilateral com emir do Catar, Sheikh Tamim, que “não haveria Israel sem os Estados Unidos”, estendendo críticas ao comportamento do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a condução de operações militares no Líbano.

Trump afirmou que, se não fosse por ele, Israel não existiria, pois “não houve presidente que estivesse disposto” a tomar as ações que foram realizadas pelo seu governo. Além disso, o presidente dos EUA pontuou que Netanyahu deveria ser mais responsável em respeito à questão libanesa, visto que o confronto já se “prolonga por muito tempo”.

“Não é preciso demolir um apartamento toda vez que se procura alguém, porque há muita gente nesses prédios — e nem todos são memnbros do Hezbollah”, disse o presidente americano.”Sugeri a Israel que deixasse a Síria lidar com o Hezbollah porque, para ser sincero, acho que eles fariam um trabalho melhor”, acrescentou Trump.

Apesar das declarações fortes, Trump fez questão de pontuar que cultiva um “ótimo relacionamento” com Benjamin Netanyahu, e minimizou o tópico das recentes operações militares das Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla em inglês) em Beirute, que podem afetar diretamente a negociação de paz norte-americana com o Irã: “Considero essa uma guerra menor. O Irã é o grande problema, mas temos aquele pequeno foco de atenção que constantemente ressurge, que é o Hezbollah”.

Vale lembrar que o Irã advertiu os Estados Unidos de que qualquer novo ataque israelense contra o Líbano ou a continuidade da ocupação de territórios libaneses poderá ser considerada uma violação do acordo provisório firmado entre Teerã e Washington.