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Trump diz que EUA investigam com o Reino Unido tentativa de ataque à base aérea

Na manhã deste domingo, a polícia evacuou casas e prendeu diversos homens em Whelford

Estadão Conteúdo

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump JIM WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que os EUA trabalhou em parceria com o Reino Unido, por meio da Scotland Yard, na investigação que levou a prisão de suspeitos de planejar atentados com explosivos a uma base área na Inglaterra que é utilizada pelos norte-americanos. Trump disse que os presos planejavam causar grande dano à base.

Na manhã deste domingo, a polícia evacuou casas e prendeu diversos homens em Whelford, cidade próxima ao RAF Fairford, uma base que as forças norte-americanas usaram para ataques durante a guerra com o Irã.

Trump falou rapidamente à imprensa ao desembarcar em Chicago, onde será homenageado em um evento de Golf, o Presidential Cup.

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