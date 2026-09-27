Trump diz que EUA investigam com o Reino Unido tentativa de ataque à base aérea
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que os EUA trabalhou em parceria com o Reino Unido, por meio da Scotland Yard, na investigação que levou a prisão de suspeitos de planejar atentados com explosivos a uma base área na Inglaterra que é utilizada pelos norte-americanos. Trump disse que os presos planejavam causar grande dano à base.
Na manhã deste domingo, a polícia evacuou casas e prendeu diversos homens em Whelford, cidade próxima ao RAF Fairford, uma base que as forças norte-americanas usaram para ataques durante a guerra com o Irã.
Trump falou rapidamente à imprensa ao desembarcar em Chicago, onde será homenageado em um evento de Golf, o Presidential Cup.
continue lendo
- Embaixador dos EUA na ONU critica plano de trégua do Irã AFP · há 2 horas
- Papa critica eutanásia e pede empenho na luta contra agressões sexuais na Igreja AFP · há 2 horas
- Zelenski diz que Rússia atacou data centers na Ucrânia e atingiu operadora de internet Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Israel anuncia que matou comandante do Hamas Estadão Conteúdo · há 6 horas