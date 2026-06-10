Trump diz que Irã faz EUA de ‘bobos’ e promete ataques ‘com muita força’

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (10) que os Estados Unidos vão retomar os ataques contra o Irã, após acusar Teerã de brincar com Washington. “Vamos atacá-los… atacá-los com muita força”, disse Trump na Casa Branca, acrescentando que isso vai acontecer a partir de hoje. “Estávamos realmente perto de um acordo, mas eles continuam protelando, continuam nos fazendo de bobos.”

Trump havia dito na terça-feira (09) que um acordo para encerrar os mais de três meses de guerra seria anunciado em até três dias, mas, na madrugada de hoje, houve fogo cruzado. O presidente americano indicou ao canal Fox News que pensa cada vez mais em lançar ataques contra centrais elétricas e pontes iranianas. “A infraestrutura crítica é vital. As ameaças de atacá-la não são uma demonstração de força, e sim um sinal de desespero”, publicou no X o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

A declaração acontece em um momento em que o secretário-geral da ONU alertou para o risco de retorno a uma “guerra total” no Oriente Médio. Iniciada em 28 de fevereiro, com os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã, a guerra provocou um cenário de caos na região e abalou os mercados mundiais até o anúncio de uma trégua, em 8 de abril.

O Irã havia reivindicado antes a autoria de ataques contra bases americanas na Jordânia e no Bahrein, depois que forças dos Estados Unidos lançaram ataques contra a república islâmica em retaliação à derrubada de um helicóptero Apache. O Bahrein afirmou que interceptou “vários ataques aéreos iranianos”. Já o Exército da Jordânia informou que destruiu cinco mísseis iranianos que tinham como alvo Azraq, onde fica uma base americana, sem relatar vítimas ou danos materiais.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo