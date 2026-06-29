Trump diz que Irã pediu reunião em Doha, apesar de negativa anterior de Teerã

Pouco antes de anunciar a suposta reunião, o presidente também destacou a queda dos preços do petróleo e dos combustíveis nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que o Irã solicitou uma reunião entre os dois países, marcada para ocorrer na terça-feira (30) em Doha, no Catar. “O Irã pediu uma reunião. Ela acontecerá amanhã em Doha!”, escreveu em breve publicação na Truth Social.

A declaração contradiz o posicionamento adotado mais cedo por Teerã. Nesta manhã, o principal negociador iraniano e vice-ministro das Relações Exteriores para Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Gharibabadi, afirmou que não há reuniões técnicas previstas nesta semana e negou relatos sobre um encontro em Doha.

Pouco antes de anunciar a suposta reunião, Trump também destacou a queda dos preços do petróleo e dos combustíveis nos Estados Unidos. “O petróleo WTI está em US$ 69 e continua caindo”, escreveu, acrescentando que a cotação está abaixo do nível registrado antes do início do processo de “desnuclearização do Irã”. Em outra publicação, afirmou que “os preços da gasolina estão caindo rapidamente” e pediu que consumidores denunciem eventuais abusos praticados no varejo.

O presidente americano também declarou que atingiu seus maiores índices de aprovação desde que assumiu o cargo. “Os números das pesquisas são os mais altos de todos os tempos, até maiores do que no dia da eleição, em 5 de novembro”, escreveu, atribuindo o resultado, entre outros fatores, à sua política em relação ao programa nuclear iraniano. “O Irã não terá uma arma nuclear!”, acrescentou.