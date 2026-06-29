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Trump diz que Irã pediu reunião em Doha, apesar de negativa anterior de Teerã

Pouco antes de anunciar a suposta reunião, o presidente também destacou a queda dos preços do petróleo e dos combustíveis nos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Donald Trump durante participação no G7, em 16 de junho de 2026
Donald Trump durante participação no G7, em 16 de junho de 2026 Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que o Irã solicitou uma reunião entre os dois países, marcada para ocorrer na terça-feira (30) em Doha, no Catar. “O Irã pediu uma reunião. Ela acontecerá amanhã em Doha!”, escreveu em breve publicação na Truth Social.

A declaração contradiz o posicionamento adotado mais cedo por Teerã. Nesta manhã, o principal negociador iraniano e vice-ministro das Relações Exteriores para Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Gharibabadi, afirmou que não há reuniões técnicas previstas nesta semana e negou relatos sobre um encontro em Doha.

Pouco antes de anunciar a suposta reunião, Trump também destacou a queda dos preços do petróleo e dos combustíveis nos Estados Unidos. “O petróleo WTI está em US$ 69 e continua caindo”, escreveu, acrescentando que a cotação está abaixo do nível registrado antes do início do processo de “desnuclearização do Irã”. Em outra publicação, afirmou que “os preços da gasolina estão caindo rapidamente” e pediu que consumidores denunciem eventuais abusos praticados no varejo.

O presidente americano também declarou que atingiu seus maiores índices de aprovação desde que assumiu o cargo. “Os números das pesquisas são os mais altos de todos os tempos, até maiores do que no dia da eleição, em 5 de novembro”, escreveu, atribuindo o resultado, entre outros fatores, à sua política em relação ao programa nuclear iraniano. “O Irã não terá uma arma nuclear!”, acrescentou.

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