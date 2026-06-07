Trump afirma que pedirá a Netanyahu que não retalie Irã após ataques, diz site

O lançamento de mísseis deste domingo foi o primeiro do país iraniano contra Israel desde a determinaçao do cessar-fogo em 8 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7) que vai ligar para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para exortá-lo a não responder aos recentes ataques iranianos contra Israel, informou o site Axios.

“Vou ligar para o Bibi (Netanyahu) agora mesmo e dizer a ele que não responda”, declarou Trump em uma entrevista por telefone, segundo relatou Barak Ravid, repórter do Axios. “Os dois se divertiram. Israel lançou seu ataque e o Irã lançou seu ataque. Não precisamos de outro”, afirmou, de acordo com trechos que Ravid publicou no X.

O lançamento de mísseis deste domingo foi o primeiro do Irã contra Israel desde a entrada em vigor de um cessar-fogo em 8 de abril. Trump expressou preocupação de que os ataques atrasem as negociações.

“Os ataques iranianos não feriram ninguém. Tomara que Israel não vá retaliar. Se o Bibi revidar, isso simplesmente vai continuar como nos últimos 47 anos, ou nos últimos 3.000 anos”, disse o presidente americano.

“Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que isso seja arruinado pelo que está acontecendo agora”, acrescentou.

O presidente também criticou os ataques de Israel contra Beirute neste domingo, dizendo que estava “descontente com isso”.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP.