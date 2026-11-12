Trump sugere que Tim Cook, da Apple, substitua Huang como CEO da Nvidia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (12) que Tim Cook, da Apple, deve substituir Jensen Huang como CEO da Nvidia. “Agora que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, que fez um trabalho fantástico, renunciou, há apenas um homem capaz de assumir seu lugar: TIM COOK, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!“, escreveu ele na Truth Social.
Cook deixou o cargo de CEO da Apple em 1º de setembro de 2026 e atualmente é presidente executivo da companhia.
Já Huang deixou o cargo de CEO na manhã desta quinta depois de um escândalo sobre seu envolvimento pessoal com uma suposta espiã chinesa.
A vice-presidente executiva e diretora financeira (CFO), Colette Kress, assumiu interinamente o comando da gigante de chips.
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