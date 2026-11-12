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Trump sugere que Tim Cook, da Apple, substitua Huang como CEO da Nvidia

Huang deixou o cargo na empresa na manhã desta quinta-feira (12) depois de um escândalo sobre seu envolvimento pessoal com uma suposta espiã chinesa

Estadão Conteúdo

Trump sugere que Tim Cook, da Apple, substitua Huang como CEO da Nvidia
Tim Cook, ex-CEO da Apple Foto: Toby Melville / POOL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (12) que Tim Cook, da Apple, deve substituir Jensen Huang como CEO da Nvidia. “Agora que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, que fez um trabalho fantástico, renunciou, há apenas um homem capaz de assumir seu lugar: TIM COOK, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!“, escreveu ele na Truth Social.

Cook deixou o cargo de CEO da Apple em 1º de setembro de 2026 e atualmente é presidente executivo da companhia.

Huang deixou o cargo de CEO na manhã desta quinta depois de um escândalo sobre seu envolvimento pessoal com uma suposta espiã chinesa.

A vice-presidente executiva e diretora financeira (CFO), Colette Kress, assumiu interinamente o comando da gigante de chips.

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