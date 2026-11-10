Universidade nos EUA suspende fraternidade após vídeo de estudantes em chamas

Vídeo mostra os estudantes cercados por um grupo que filma e ri enquanto eles rolam pelo chão e tentam tirar as roupas, em chamas

A Universidade Estadual de Ohio suspendeu uma fraternidade após a divulgação de imagens em que dois jovens aparecem em chamas, informou a imprensa local.

O vídeo, com mais de 1,5 milhão de visualizações no X, mostra os estudantes cercados por um grupo que filma e ri enquanto eles rolam pelo chão e tentam tirar as roupas, em chamas. Algumas pessoas ao redor tentam ajudá‑los a apagar o fogo.

As fraternidades – clubes sociais masculinos de universitários – são objetos de escrutínio há muito tempo por suas festas regadas a álcool e por rituais de iniciação que podem resultar em agressões sexuais, acidentes e até mortes.

A prestigiosa Universidade de Cornell suspendeu no mês passado as festas e eventos sociais de suas fraternidades pelo restante do ano letivo após um suposto estupro coletivo em um desses grupos.

No caso de Ohio, o porta‑voz da universidade, Ben Johnson, afirmou que a instituição “está a par do incidente extremamente preocupante” e que “as pessoas em questão estão recebendo o atendimento médico necessário”.

A universidade “impôs uma suspensão temporária à fraternidade Sigma Alpha Epsilon, enquanto aguarda uma investigação completa”, acrescentou em um comunicado, citado pelo canal local WCMH‑TV.

A Sigma Alpha Epsilon afirma em seu site que “forma homens para transformá‑los em líderes” desde sua fundação, em 1856.

A polícia local informou que também está investigando o incidente.