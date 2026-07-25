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Zelensky diz que Rússia pediu à Coreia do Norte envio de 30 mil soldados

O presidente ucraniano também afirmou que o governo norte-coreano se prepara para 'transferir adicionais de mísseis balísticos' ao Kremlin

AFP

Ukraine's President Volodymyr Zelensky delivers a press conference at the headquarters of French national public television broadcaster "France Televisions" in Paris, on March 27, 2025. President Zelensky arrived in Paris on March 26, 2025, to attend the summit "Coalition of the willing" aimed at boosting Ukrainian security ahead of any potential ceasefire with Russia.
Zelensky fez advertência a comunidade internacional sobre as implicações do deslocamento de armamento da Coreia do Norte para a Rússia JULIEN DE ROSA / AFP

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, neste sábado (25), que a Rússia pediu à Coreia do Norte 30.000 soldados adicionais para apoiar sua guerra contra a Ucrânia.

“A Rússia quer receber 30.000 soldados adicionais da Coreia do Norte. Desde junho, há preparativos em andamento na região russa de Voronej para recebê-los”, escreveu Zelensky no X.

A região de Voronej faz fronteira com a Ucrânia. “A Coreia do Norte também se prepara para transferir para a Rússia lançadores adicionais de mísseis balísticos”, acrescentou Zelensky, que advertiu para as implicações deste deslocamento para a comunidade internacional.

“Não se trata apenas de uma ameaça para a Ucrânia. A Rússia ajuda a Coreia do Norte a aprender a fazer a guerra, a melhorar suas armas e a adquirir uma verdadeira experiência de combate em seu uso. Tudo isso constitui uma ameaça para todas as pessoas na Ásia que estão ao alcance dos mísseis norte-coreanos”, afirmou Zelensky.

O líder ucraniano abordou o tema pouco depois da visita a Moscou da ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui.

“A parte norte-coreana expressou seu apoio inabalável ao conjunto das políticas internas e externas da Federação Russa destinadas a eliminar a causa profunda do conflito ucraniano e a defender sua soberania nacional, sua integridade territorial e a justiça internacional”, publicou durante a visita a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

A Coreia do Norte e a Rússia reforçaram sua cooperação desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022. Pyongyang enviou milhares de soldados para a região russa de Kursk para ajudar a repelir uma contraofensiva ucraniana entre 2024 e 2025, além de fornecer armas e munições a Moscou.

Autoridades estimam que cerca de 2.000 soldados norte-coreanos tenham morrido no campo de batalha.

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