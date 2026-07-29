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Abrigo Amigo registra 10,4 mil atendimentos a mulheres em pontos de ônibus de SP

O serviço oferece companhia em virtual durante a espera pelo transporte público no período noturno

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Abrigo Amigo
Os atendentes do Abrigo Amigo podem solicitar atendimento médico e apoio policial Sergio Barzaghi/Secom

O projeto Abrigo Amigo registrou 10.372 chamados desde a implementação em São Paulo, em 2023. Só em 2026 foram quase cinco mil atendimentos. Por meio do serviço, mulheres podem acionar companhia virtual durante a espera nos pontos de ônibus no período noturno, das 20h às 5h.

Ao pressionar a tela do painel digital, o atendente fica conectado por meio de videochamada. Nos pontos de ônibus, há câmara noturna, microfone, sensor de presença e conexão à internet, o que permite a visualização do local e da movimentação ao redor da passageira.

Os atendentes podem também acionar atendimento médico ou apoio policial ao identificar situação de risco para a mulher. Segundo informações do governo de São Paulo, mais de 500 ocorrências do tipo foram registradas desde o início da oferta do serviço.

O governo de São Paulo disponibiliza o atendimento nos pontos de ônibus localizados nos endereços:

  • Avenida Dr. Arnaldo, 455;
  • Avenida Tiradentes, 614;
  • Avenida Tiradentes, 615;
    Avenida Angélica, 160;
  • Avenida Angélica, 352;
  • Avenida Nove de Julho, 158;
  • Avenida Rangel Pestana, 233;
  • Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1314;
  • Rua da Consolação, 1272;
  • Rua da Consolação, 901.

De acordo com o governo paulista, o ponto de ônibus que registrou mais atendimentos foi o da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Foram 1.672 chamadas desde 2023. Só em 2026, o local teve 837 acionamentos do serviço.

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