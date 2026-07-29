Abrigo Amigo registra 10,4 mil atendimentos a mulheres em pontos de ônibus de SP
O projeto Abrigo Amigo registrou 10.372 chamados desde a implementação em São Paulo, em 2023. Só em 2026 foram quase cinco mil atendimentos. Por meio do serviço, mulheres podem acionar companhia virtual durante a espera nos pontos de ônibus no período noturno, das 20h às 5h.
Ao pressionar a tela do painel digital, o atendente fica conectado por meio de videochamada. Nos pontos de ônibus, há câmara noturna, microfone, sensor de presença e conexão à internet, o que permite a visualização do local e da movimentação ao redor da passageira.
Os atendentes podem também acionar atendimento médico ou apoio policial ao identificar situação de risco para a mulher. Segundo informações do governo de São Paulo, mais de 500 ocorrências do tipo foram registradas desde o início da oferta do serviço.
O governo de São Paulo disponibiliza o atendimento nos pontos de ônibus localizados nos endereços:
- Avenida Dr. Arnaldo, 455;
- Avenida Tiradentes, 614;
- Avenida Tiradentes, 615;
Avenida Angélica, 160;
- Avenida Angélica, 352;
- Avenida Nove de Julho, 158;
- Avenida Rangel Pestana, 233;
- Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1314;
- Rua da Consolação, 1272;
- Rua da Consolação, 901.
De acordo com o governo paulista, o ponto de ônibus que registrou mais atendimentos foi o da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Foram 1.672 chamadas desde 2023. Só em 2026, o local teve 837 acionamentos do serviço.