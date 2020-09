Avião de pequeno porte faz pouso de emergência no Rodoanel em SP

Incidente foi registrado próximo da intersecção com a rodovia dos Bandeirantes, pouco depois das 10h deste sábado; ninguém se feriu

Reprodução/TV Globo Pouco forçado bloqueou três faixas da rodovia



Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na manhã deste sábado, 12, no Rodoanel, em São Paulo. A aterrissagem foi registrada no trecho oeste da via, próximo à intersecção com a rodovia dos Bandeirantes, por volta das 10h25. Não houve feridos. De acordo com a CCR Rodoanel, concessionária que administra o trecho, o pouso ocorreu em um horário de pouco movimento e nenhum veículo foi atingido. A aterrissagem bloqueou três pistas da rodovia até que o avião fosse removido para o quilômetro zero.